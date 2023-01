Escándalo: Exactriz de Televisa revela que fue novia de Eugenio Derbez al ser ella menor de edad

Ciudad de México.- El actor y productor, Eugenio Derbez se encuentra en medio de la polémica, esto luego de que una exactriz de Televisa, Claudia Ivette revelara que fue novia del comediante cuando ella era menor de edad, mientras que él ya contaba con 27 años, por lo que con el paso del tiempo ese romance fue interrumpido por la primera actriz Evita Muñoz mejor conocida como 'Chachita'.

Fue mediante una entrevista con Poncho Martínez donde la exactriz de ahora 52 años de edad, reveló algunos detalles de la presunta relación, al mencionar que ella estaba en el programa Los Gómez, cuando conoció al conductor de LOL México, por lo que a los días comenzaron a salir, sin embargo, después fue descubierta por Muñoz, quien puso fin a todo.

Me dice '¿Eugenio, el hijo de mi comadre Silvia Derbez?', le digo, 'sí', y me dice 'oye, pero ¿cuántos años tiene Eugenio? 27y tú Claudia, tienes 17', y me pone cara de mamá de verdad, y le digo 'pues sí, pero…,’ y me dice 'pues está bien, tú disfrútalo, pero piensa algo, son 10 años de diferencia, 10 años, él te lleva y te trae, él ya tiene una hija’”, le dijo 'Chachita'.