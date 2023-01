Esposo de Gloria Trevi le envía tremendo mensaje a Ana María Alvarado; ella no se queda callada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Precisamente el último día del 2022, la afamada cantante, Gloria Trevi, entró al ojo del huracán cuando la reconocida revista de música, Rolling Stone lanzó un artículo en donde destapaban que, presuntamente, dos mujeres habían denunciado a la cantante de No querías lastimarme y a su exmanager, Sergio Andrade, por delito de abuso en contra de menores, crimen que se habría cometido en los años 90.

El medio estadounidense informó que tuvo acceso a documentos oficiales del Tribunal de Los Ángeles, donde mencionaban la existencia de una demanda a dos personas, si bien, no menciona el nombre de los acusados, se presume que podría tratarse de Trevi y Andrade. Las dos demandantes afirmaron que tenían entre 13 y 15 años, cuando la cantautora se les habría acercado para que se unieran a un supuesto programa musical, pero terminaron siendo esclavas del sujeto ya mencionado.

Esta noticia fue replicada por varios medios de comunicación, incluyendo a Ana María Alvarado, quien el pasado sábado, 7 de enero lo publicó en su columna lo ya narrado, misma que compartió en sus redes sociales. Al notar esto, el esposo de Gloria, Armando Gómez, salió en defensa de la cantante de Todos me miran: "Deberías dejar de mal informar a la gente. Por qué dices dos jóvenes? Cualquier persona con dos dedos de frente si saca cuentas no diría: 'jóvenes'. Espérate a que pongan el nombre de ella y después de eso también (añades) el nombre de las acusadoras. La versión dónde la sacan atacan a Gloria".

Ana María no se quedó callada y replicó las quejas del abogado: "Se ve que no leíste bien mi columna, la información la publicó la revista 'Rolling Stone', no yo. Ahora la sacó el diario 'El País' tuvo acceso al expediente". La comunicadora continuó su reclamo: "Y para que te quede claro, yo no he dicho que Gloria Trevi sea culpable, he comentado las notas que han salido en el diario 'El País' y en la revista 'Rolling Stone'. Es mi trabajo".

Esta situación causó un debate en la cuenta de Twitter de la periodista, donde hubo personas que salieron a defender a Gloria Trevi, argumentando que la propia Ana María era consciente de que todo era "falso", mientras que otros más compaginaron con Alvarado, a quien le pidieron que no hiciera caso de las acusaciones de Gómez y asegurando que, al final, si la cantante era inocente o culpable, las cosas saldrían a la luz.

