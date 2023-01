Harry revela el verdadero motivo de la enemistad entre Meghan Markle y Kate Middleton

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Existe un dicho que reza que 'no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla' y es que, durante los últimos meses del año 2022 de lo único que se habló, con respecto a la Familia Real Británica, fue sobre el lanzamiento del libro de memorias del Príncipe Harry, del cual se esperaba la obtención de diversos detalles relacionados con los royals ingleses, quienes durante muchos años se han caracterizado por ser sumamente discretos, a excepción de algunos escándalos que lograron filtrarse.

Si bien, el libro de Harry se estrenará hasta el día de mañana, martes, 10 de enero, el royal pelirrojo ya comenzó a dar algunos adelantos sobre lo que el lector encontrará en Spare, como por ejemplo el verdadero motivo de la enemistad entre su esposa, Meghan Markle y su cuñada, Kate Middleton. Y es que, desde algún tiempo surgió el rumor que ambas mujeres tuvieron una fuerte discusión previo a la boda, en la que la nueva Princesa de Gales terminó llorando, mientras que la actriz de Suits contradijo esto en su explosiva entrevista con Oprah Winfrey, asegurando que había sido ella quien terminó en lágrimas.

Resulta ser que Harry contó su perspectiva de lo sucedido en su nuevo libro, donde narró que, inicialmente había sido Kate, quien llamó furiosa a Meghan para decirle que el vestido de su hija, la pequeña Charlotte era "demasiado grande, largo y holgado", por lo que Meghan le respondió: "Correcto, y te dije que el sastre ha estado esperando desde las 8:00 horas. Aquí. En KP. ¿Puedes llevar a Charlotte para que lo modifiquen, como lo están haciendo las otras mamás?".

Fotografía de Kate Middleton y Meghan Markle

Pero lejos de tomar en cuenta la sugerencia, Middleton habría estallado en contra de Meghan, a quien le exigió que "todos los vestidos fueran rehechos", cosa que consultó con su propio diseñador de bodas, quien accedió a tomar la encomienda, pero Meghan se negó recordándole que tenía mucho estrés encima por los preparativos de la ceremonia y por la pelea que tuvo por aquel entonces con su padre, Thomas Markle, quien vendió unas fotos suyas a los medios de comunicación.

Harry relató que, aunque Kate era consciente de esto, hizo caso omiso debido a que la boda se encontraba a cuatro días de distancia. Minutos después, Harry habría llegado a escena, para encontrar a Meghan llorando en el piso de su casa. Mientras tanto, todo parece indicar que las acusaciones de Spare llegaron a los oídos de Middleton, quien según datos de Tom Bower, escritor de Revenge: Meghan, Harry y la guerra entre los Windsor, se encontraría "Indignada y herida".

Fuentes: Tribuna