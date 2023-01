Luto en la farándula: Trágica enfermedad mata a famosa estrella y estremece su último adiós

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El mundo de la farándula está de luto tras confirmarse la muerte de la estrella de cine Owen Roizman, quien fue director de fotografía de exitosas películas como The French Connection (1971), Contra el imperio de la droga (1971), El exorcista (1973) y Tootsie (1982). El artista perdió la vida a los 86 años por una larga enfermedad, según confirmó la Sociedad Estadounidense de Cinematógrafos (ASC), de la que Roizman fue miembro y presidente desde el año 1997 a 1998.

Mediante una publicación de Instagram, escribieron: "Lamentamos mucho comunicar que el director de fotografía Owen Roizman, ha fallecido a la edad de 86 años después de padecer una larga enfermedad". Roizman falleció este domingo 8 de enero en su casa de Los Ángeles luego de luchar contra una "larga enfermedad" que hasta el momento no ha sido divulgada. El deceso del director, quien fue nominado cinco veces al Oscar, fue confirmado esta madrugada.

Instagram @american_cinematographer

En 2017, Owen recibió el Oscar honorífico por su contribución al cine. Roizman era conocido por sus colaboraciones con directores como Sydney Pollack y William Friedkin. Sus trabajos cinematográficos fueron muy reconocidos y entre ellos estuvieron Network, un mundo implacable (1976), la comedia de Pollack sobre Dustin Howwman Tootsie (1982), el western Wyatt earp (1994), The french connection (1971) o la cinta de terror El exorcista (1973).

Durante una entrevista realizada en 2017, declaró: "Inmediatamente después de The french connection, me etiquetaron como fotógrafo callejero de Nueva York, lo que me pareció muy gracioso porque nunca había rodado nada como The french connection antes de eso (...) Me hizo mucha gracia. Mi objetivo principal siempre fue simplemente servir a la historia y contarla visualmente de la mejor manera que sabía", declaró.

De inmediato, asociaciones cinematográficas, actores y colegas le dieron el último adiós con conmovedores mensajes en redes y enviaron sus condolencias por su muerte. Todos recordaron el importante legado del legendario director, quien nació el 22 de septiembre de 1936 en la ciudad de Nueva York y se crió en Brooklyn, empapado del ambiente artístico pues su padre era camarógrafo.

Fuente: Tribuna