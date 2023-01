Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy lunes 9 de enero; predicciones de la semana para tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal esta semana?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, lunes 9 de enero del 2023. En estos encontrarás las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo!

Aries

Si te aferras al pasado, no podrás estar listo para las cosas nuevas que vendrán en tu vida, las cuales te harán crecer en múltiples aspectos. Aprovecha la energía del ambiente y cierra ciclos.

Tauro

La vida no es eterna, así que debes empezar a pensar en direcciones importantes o planes funerarios; es preventivo, no predictivo. No seas mala pareja y escucha con atención a tu pareja para que no tengas problemas.

Géminis

Estás en un proceso de transformación, todo gracias a un viaje que hiciste en días recientes. Por tu salud, has cambios en tu alimentación y deja de consumir tanta comida procesada.

Cáncer

Los astros siguen de tu parte, y surgirán amores especiales en estos días, si es que estás soltero. Cuida tus gastos, porque te has excedido y para fin de mes podrías estar en apuros.

Leo

El trabajo desempeñado en esta semana le llenará de orgullo, así que no baje el ritmo ni las ganas de triunfar. Cuidado con las malas posturas; la espalda estará muy delicada en esta época.

Virgo

Las posibles conquistas que vea en esta semana se entregarán a usted con enorme facilidad, debido a que comparten muchas cosas en común. No obstante, debe elegir con cuidado a quien entrega su corazón.

Libra

Llega a su vida una persona que le hará muy feliz y llenará su corazón de alegría; no pierda la esperanza y abra su corazón. La suerte en los juegos de azar le acompaña esta semana.

Escorpio

Sus cuentas están de maravilla en este día, así que aproveche y dese un lujo. Esté alerta a las oportunidades de trabajo que le ofrezcan en esta semana. Sentido del humor y espíritu alegre.

Sagitario

Su gran magnetismo atraerá a todo tipo de personas. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Haga las paces con ese compañero de trabajo. Relájese.

Capricornio

Ser supersticioso no te dejará nada nuevo, e incluso solo te provocará estrés. Esperas la visita de tus amigos, pero estos podrían demorar más en llegar por percances en el transporte, no seas exigente.

Acuario

No tengas miedo por los errores que cometiste en el pasado, sea como sea, estos ya ocurrieron y no puedes cambiarlos. Lo que sí puedes revisar en la actualidad son tus finanzas personales. Cuida mucho tu economía.

Piscis

Eres más grande de lo que crees en asuntos de amor; cualquier pérdida por la que pasarás este periodo será leve debido a que tienes suficiente fuerza para salir adelante y superar lo malo.

Fuente: Tribuna