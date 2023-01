Querida cantante se arranca la vida con un arma; tras ello, su hija hace impactante revelación

Comparta este artículo

Tennessee, Estados Unidos.- El pasado 30 de abril, el mundo de la música se vistió de luto después de que trascendiera la noticia del suicidio de una afamada cantante, quien duro varios años luchando contra la depresión y la ansiedad. A casi 1 año de estos eventos, la hija de la estrella hizo una estremecedora revelación, luego de acudir a brindar una entrevista en un programa de podcast.

Como algunos recordarán, a inicios del segundo trimestre del año pasado, explotó la noticia de que la cantante de música country, Naomi Judd, perdió la vida cuando se encontraba en el interior de su casa en Leiper's Fork, Tennessee, Estados Unidos. A pocos días de ello se confirmó que la causa de muerte se debió a una herida de bala, la cual ella misma se provocó, por lo que las autoridades concluyeron que se trataba de un suicidio.

De acuerdo con algunos informes, Naomi Judd padecía de trastorno bipolar y estrés postraumático, mientras que en el informe de la autopsia se determinó que la cantante tenía restos de medicamentos en la sangre con los que se tratan problemas como la ansiedad y la depresión. Cabe señalar que, previamente, la propia Naomi se sinceró y reveló que tenía "ideas suicidas", sobre todo cuando se enfrentaba a factores estresantes en su vida.

Fotografía de Naomi Judd y Wynnona

A casi 1 año de estos lamentables hechos, su hija, Wynonna Judd reveló para el podcast Making Space que, semanas antes de que su madre se quitara la vida, había notado un comportamiento extraño en ella, sobre todo durante su presentación en los Premios CMT, al cual asistieron el pasado 2 de abril: "Era muy frágil. Sabía que algo no estaba bien en términos de que ella estaba un poco apagada, un poco nerviosa", aseveró Wynonna.

La integrante de The Judd aclaró que no le prestó demasiada atención a ello, puesto su madre no había cantado en mucho tiempo, por lo que consideró que se trataba de los nervios de la presentación, pero la realidad es que esto nada tenía que ver. Para calmar a su madre, la también cantante decidió que tocaría su mano para recordarle que no se encontraba sola, hecho del que no se arrepiente: "Me alegro de haberlo hecho porque esa fue la última vez que actuamos juntas. Me alegro de no haberme quedado estancada en mi perfeccionismo, ese es mi punto, supongo".

Fuentes: Tribuna