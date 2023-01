¡Se acabó el amor! Irina Baeva confiesa en 'Hoy' que abandonó a Gabriel Soto y canceló su boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Irina Baeva rompió el silencio sobre su supuesta separación de Gabriel Soto en plena transmisión del programa Hoy en Televisa luego de abandonar México por meses y desatar rumores de que todo habría terminado entre ella y el histrión. Cabe recordar que en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca hasta reportaron que todo entre ellos había llegado a su fin pero ella se rehusaba a devolver el anillo de compromiso. Ahora, la actriz admite que sí dejó al actor y porqué canceló su boda.

La actriz rusa apareció como invitada especial en el programa Hoy, el cual se encuentra celebrando 25 años al aire, para inaugurar una nueva sección del matutino llamada 'La Tina', donde la pusieron a confesarse. Pese a todas las especulaciones con respecto al rompimiento de su compromiso matrimonial con Gabriel Soto, la actriz de El Dragón y Soltero con hijas habló en plural al referirse a sus vacaciones decembrinas, aunque en un principio dejó de lado al histrión en la entrevista con los conductores.

"¡Ay, no!, amo, o sea creo que Nueva York es como de esos lugares que tienes en tu vida, como happy place, el lugar donde recargas energía, y yo no sé por qué justo me encanta pasar el Año Nuevo ahí, porque es un lugar como que el árbol de Rockefeller, o sea, todo eso se me hace muy mágico", manifestó. Sin mencionar directamente al ex de Geraldine Bazán, la protagonista de telenovelas hizo alusión a su presunto distanciamiento con Soto en estas fechas tan especiales.

Aunque no especificó si estuvieron juntos, señaló que ambos dieron la bienvenida al 2023 en México, pero ella se fue sola a Estados Unidos al día siguiente: "Desafortunadamente y por cuestiones de trabajo no pudimos ir a celebrar el Año Nuevo allá, entonces lo pasamos aquí en México y me lancé el 2 de enero, para estar allá, aunque sea dos o tres días, ya sabes, un poquito de shopping (compras), un poquito de paseo", detalló mientras lucía su anillo de compromiso, el cual aseguran se negaría a quitarse tras la presunta ruptura.

Al ser cuestionada sobre sus planes para este 2023, Irina habló de trabajo y la realización de algunos viajes, en especial a Turquía, pero nunca se refirió a su boda con el actor de Mi camino es amarte. Poco después, Baeva amadrinó la nueva sección llamada 'La Tina' encabezada por Paul Stanley, quien no se quedó con la duda de interrogarla por Gabriel Soto y su vida sentimental, y tras asegurar que su corazón estaba muy bien y contento, al referirse sobre el anillo de compromiso y la boda, Irina descartó casarse.

Irina Baeva y Gabriel Soto podrían no casarse

"Si yo supiera (para cuándo la boda), mira yo tengo una buena excusa, bueno, no, no es excusa, yo soy rusa, desafortunadamente en mi país la situación está un poco complicada en estos momentos como para que mi familia pueda viajar a la boda, y tú ¿qué excusa tienes?, ¿qué le dices tú a la novia?", dijo cambiando de tema, pues cuestionó a Paul sobre su propia boda ya que lleva más del año comprometido con Joely Bernat. Finalmente, Paul bromeó con la celebración y le propuso realizar un enlace nupcial doble para que los costos de la fiesta se redujeran para ambos.

