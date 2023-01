Shock en la corona: Harry revela la terrible traición que vivió el día de la muerte de Isabel II

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Parece ser que el drama con la Familia Real Británica no cesará ni siquiera en este 2023. Y es que, si bien, los Duques de Sussex lanzaron su documental, Harry y Meghan, durante las últimas semanas del 2022, todo parece indicar que el royal pelirrojo continuará en los titulares de los medios, sobre todo porque para el día de mañana saldrán a la venta sus memorias: Spare, donde tocará temas delicados de su vida, como la muerte de su madre, la Princesa Diana, como su mala relación con los miembros de la realeza inglesa.

Si bien, el libro aún no sale a la venta, el hijo menor de Carlos III ya se encuentra realizando una campaña de marketing, por lo que desde el pasado viernes, 6 de enero, se le ha visto aparecer en diversos programas de entrevistas. Tan solo el día de ayer, domingo 8 del mismo mes, el duque apareció en el programa 60 Minutes, del presentador Anderson Cooper, donde reveló una nueva traición que habría sufrido por parte de la Casa Windsor.

Esto habría ocurrido el pasado 8 de septiembre, el día en el que la Reina Isabel II falleció en su palacio en Balmoral, Escocia. Como algunos recordarán, en aquel entonces, Harry se encontraba en Reino Unido para realizar algunos compromisos reales que tenía, y aunque entre sus planes no estaba visitar a la soberana, todo cambió cuando le comunicaron que la salud de la monarca empeoraba cada vez más.

Ese día el príncipe llegó tarde a su cita con la reina, siendo que ésta falleció hora y media antes de que él llegara a Balmoral. Según declaraciones de Harry, la razón por la que no pudo arribar fue porque su propia familia lo dejó atrás: "Le pregunté a mi hermano, le dije: '¿Cuáles son tus planes?, ¿Cómo van tú y Kate (Middleton) allá arriba?', mencionó frente a Cooper, "Y luego, un par de horas más tare todos los miembros de la familia que viven en el área de Windsor y Ascot estaban saltando juntos en un avión con 12, 14 o 16 asientos".

Ante esto, el entrevistador lo cuestionó si acaso su familia no lo habría invitado a dicho viaje, a lo que Harry respondió: "No fui invitado". Como actualmente se sabe, todos los royals arribaron a Balmoral a las 16:00 horas, mientras que el duque de Sussex llegó hasta las 17:30. Por otro lado, el medio Page Six informó, en su momento, que en aquella ocasión la familia no tuvo intensiones de dejar al príncipe atrás.

