¡Traición! Tras 28 años en Televisa, Galilea Montijo abandona 'Hoy' y estrena proyecto en EU

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 9 de enero, el programa Hoy cumple 25 años al aire, sin embargo, la gran ausente fue nada más y nada menos que Galilea Montijo. Aunque la conductora lleva más de 15 años en el matutino de Televisa, desde hace tiempo se rumora que quiere mudarse a Estados Unidos y abandonar la emisión. Y este fin de semana eso fue lo que ocurrió, pues estrenó un popular programa en las pantallas de Univisión.

A través de sus historias de Instagram, Gali presumió que viajó al país vecino pues tenía trabajo en Las Vegas, Nevada. Acompañada de su maquillista Alfonso Waithsman y su peinador Bernardo Moreno, la guapa tapatía de 49 años estaba quedando espectacular. Aunque en el momento no indicó de qué se trataba, señaló que estaban grabando prácticamente de madrugada, lo que despertó rumores de que ahora sí podría abandonar Hoy.

Instagram @galileamontijo

Como se recordará, ya se ha reportado en varias ocasiones que Galilea dejaría las filas de la televisora de San Ángel en México para integrarse a algún programa de Univisión en Estados Unidos. Las especulaciones circulan desde el 2021, cuando la presentadora se enfrentó a duros escándalos, como que estaba siéndole infiel a su esposo Fernando Reina, que tuvo una presunta relación con un narcotraficante e incluso el conflicto legal de su comadre Inés Gómez Mont.

Aunque esto no ha sido confirmado, lo que sí está causando polémica es que Montijo no se presentó en vivo este lunes 9 de enero en el foro de Hoy para celebrar los 25 años que cumple la competencia de Venga la Alegría de TV Azteca, además de que renovaron el foro y añadieron secciones nuevas. Siendo una de las titulares, fue la única que no estuvo a cuadro, además de Andrea Escalona quien acaba de dar la bienvenida a su bebé, lo que llamó la atención de usuarios y podría confirmar las versiones que aseguran que ha pedido a ejecutivos permiso para irse, pero no la dejan.

Este domingo, Gali también estuvo promocionando el estreno de ¿Quién es la máscara? en Univisión, en donde fue una de las investigadoras, por lo que se cree que podría haber viajado allá para negociar un nuevo proyecto. Esto sería un duro golpe para Televisa donde ha estado más de 27 años, además de serlo para Hoy. Aunque la productora Andrea Rodríguez insiste en que no habrá cambios en el elenco, la salida definitiva de la tapatía podría sorprender a más de uno y decepcionar a sus fanáticos.

Instagram @galileamontijo

Fuente: Tribuna