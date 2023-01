Tras escándalo, Bad Bunny se retiraría de Instagram; la fan agredida estaría "deprimida"

Comparta este artículo

Puerto Rico.- Parece ser que el 2023 no inició del todo bien para Bad Bunny, celebridad de gran renombre, quien desde hace algunos días se encuentra en el ojo del huracán por haber lanzado el teléfono de una fan en dirección hacía la playa, cuando ésta se le acercó para pedirle una selfie. Dado que el evento se volvió viral, muchas personas vieron con malos ojos al cantante, a quien le reprocharon por no retratarse con su seguidora.

Parece ser que el 'conejo malo' no se tomó muy bien las criticas de miles de personas, por lo que durante la tarde de este lunes, 9 de enero, el intérprete de éxitos como Me porto bonito y Ojitos lindos puso en privado su cuenta oficial de Instagram, al tiempo en el que publicó en la descripción de su cuenta de Twitter la oración: "Me van a extrañar...", hecho que fue tomado por algunos como su supuesto retiro tras la ola de mensajes negativos que recibió.

Bad Bunny pone en privada su cuenta de Instagram

Creditos: @badbunnypr

Bad Bunny cambia su descripción en Twitter

Créditos: @B

A su vez, este mismo día trascendió la noticia de que la fanática afectada estaría deprimida tras el altercado. Según información de medio TV Notas, algunas fuentes confirmaron que la joven se negaría a salir de su habitación, dado a que también fue blanco de críticas por los fans de la celebridad. Mientras que un testigo relató para el programa Siéntese quien pueda, que la agraviada estaría contemplado la posibilidad de levantar cargos en contra de Bad Bunny.

Según datos del informante, la jovencita habría sido aconsejada por su familia para que levantase una denuncia contra el reguetonero, aunque únicamente está buscando una "disculpa pública" y nada más: "Ella piensa tomar solamente acción jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya más de ahí. Pero, sí están en eso", declaró el testigo, quien presuntamente sería una persona cercana a la dueña del celular.

Por otro lado, el mismo testigo declaró que el teléfono de la fan no alcanzó a caer el mar, por lo que pudo recuperarlo momentos después de la confrontación, en tanto, el hombre, de nombre Aquiles, pudo entender el comportamiento de Bad Bunny, puesto el cantante habría salido de cenar cuando la fan insistió en tomarse una foto con él: "No lo culpo. Si usted hubiera estado ahí, no lo culparía", señaló.

Fuentes: Tribuna