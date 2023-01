Tras pensar en quitarse la vida, Mauricio Islas revela lo que más lamenta tras morir su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una reciente charla, Mauricio Islas habló sobre el golpe emocional más grande que ha enfrentado en su vida: perder a su madre. Doña Rosalinda Guadalupe Llescas, falleció en 2014 a los 66 años de edad y el actor aún recuerda este duro episodio y lamenta no haber podido decirle cuánto la amaba, confesó en el programa Hoy Día a las presentadoras Adamari López y Penélope Menchaca,

Mauricio Islas recordó sobre el dolor que sintió al perderla: "Yo creo que son una de esas cosas, que tenía, no arreglado, pero fue muy chistoso, porque en Top Chef, creí que ya lo tenía controlado, que ya había cerrado el tema de saber que no iba a estar, pero me di cuenta, que no uno se queda con muchas cosas". El histrión de Telemundo admitió que le faltó tiempo para decirle a su progenitora cuánto la quería.

Nunca es suficiente para decirles, me faltó decirle te amo, me faltó decirle aquí estuve. Hice lo que pude con lo que tuve, pero cuando uno está aquí sientes que no es suficiente. Uno se va dando cuenta que para mí la pérdida es algo que me destroza el corazón, sobre todo como mi hermanita, mis papás, y me di cuenta que no es algo que tienes que trabajar", expresó.

La conductora Penélope Menchaca consoló al actor y le dio la razón: "Rosalinda tu mami sabe perfectamente cuanto la amabas, al final uno siente que no le dijiste lo que tenías que decir, Mauricio yo te vi, cuánto la adoraste", finalizó.

Pensó en quitarse la vida

Mauricio Islas pensó en acabar con su vida tras ser acusado en 2004 de abusar de Génesis Rodríguez, la hija del cantante José Luis Rodríguez 'El Puma'. En 2019 durante una entrevista para Venga la Alegría , Islas fue cuestionado sobre las versiones que asegura que el actor Pablo Lyle, está en depresión tras ser acusado de homicidio involuntario, y aunque no opinó sobre el caso de Lyle, sí compartió su experiencia.

Yo sí estuve dispuesto y sí lo llegué a pensar (quitarse la vida). Es un tema que sí lo piensas porque llega un momento que sientes que perdiste todo, hasta que te vas dando cuenta que no, pero mientras está el proceso... creo que lo que necesita es mucha contención, él está apoyado por su familia, eso es muy importante", externó.

Fuente: Tribuna