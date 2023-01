Tras ser 'retirada' del cartel de 'Siempre Reinas', Lucía Méndez envía certero mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la guerra entre Laura Zapata y Lucía Méndez no tendrá cuartel, o al menos es posible que no finalice en el primer trimestre del 2023, ya que, ni bien comenzó el año, la antagonista de Rosa Salvaje se encargó de sacar a la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar del cartel de Siempre Reinas; sin embargo, éste última no se quedó callada y habría enviado tremendo mensaje, ¿será que iba dirigido a la hermana de Thalía?

Todo comenzó la tarde del pasado viernes, 6 de enero, cuando Laura compartió, en su cuenta de Twitter, el cartel del ya mencionado reality show de Netflix y, aprovechando la llegada del Día de los Reyes Magos, la histrionista se encargó de darle promoción al programa donde apareció junto a Sylvia Pasquel y Lorena Herrera, pero Lucía no apareció en el mismo, puesto censuraron su fotografía con un árbol de Navidad.

Reciban nuevamente todo mi cariño y el de las Reinas @sylviapasquel @Lorenaherrera maravilla el éxito de nuestro “Siempre Reinas”… con sus más de 8 millones de visitas a la rola del año “No me importa”… gracias @NetflixLAT #felizdiadereyes les deseamos las Reinas #SiempreReinas

Publicación de Laura Zapata

Créditos: Twitter @LAURAZAPATAM

Obviamente, esto no pasó por desapercibido para varios de los fans de Laura Zapata, quienes rápidamente comenzaron a enviar comentarios donde resaltaban que "el arbolito de Navidad se ve mucho mejor" que la propia Lucía, en tanto algunos más explotaron en risas por el "nuevo poster", el cual afirmaron lucía "más bonito", entre otros mensajes. Mientras tanto, Méndez hizo lo propio y compartió un breve video en su cuenta de Instagram.

En el clip, Lucía dejó en claro que no necesitaba más amigos, ya que se le ve con el vidente Jorge Flores y la cantante, Dulce, pasando un gran momento en un restaurante de la Ciudad de México: "Mis 'Luwers' queridos, aquí estoy con mi gran amigo Jorge Flores y mi comadre Dulce de toda la vida. Estamos felices, riendo y platicando anécdotas de nuestra vida, que hermoso es juntarse con amigos ypásarla bien en este 2023. Les mando un beso muy grande. Saben que los quiero.

Créditos: Instagram @luciamendezof

Si bien el video fue publicado el día de ayer, domingo, 8 de enero, éste fue grabado el día 7, ya que, en el clip se puede ver que tanto Flores como Dulce hacen mención de la rosca de reyes, afirmando que esperaban que sus seguidores "se hayan comido una buena rosca". Y tú, ¿qué piensas?, ¿consideras que esta publicación es una especie de respuesta al accionar de Laura Zapata? o ¿Lucía simplemente intenta continuar su vida, tranquilamente?

