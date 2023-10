Golpe a Shakira: Exchofer de la colombiana lanza fuertes revelaciones contra su familia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa empresa y muy querida cantante, Shakira, de nueva cuenta se enfrenta al escándalo, debido a que recientemente acaba de recibir un duro golpe mediático, debido a que supuestamente un supuesto exchofer de la cantante colombiana acaba de realizar una serie de fuertes revelaciones contra ella y toda su familia, en la que los acusa de no tener modelos.

Como se sabe, hace un mes que la famosa cantante colombiana lanzó su nuevo tema musical, El Jefe, al lado del grupo musical, Fuerza Regida, tras lo que han comenzado a salir una serie de escándalos al respecto, dado a que señalaron que lo hizo en contra de su exsuegro y de su expareja, Gerard Piqué, con el cual ha tenido una serie de enfrentamientos con otros temas en el que lo acusa de infidelidad.

Pero, pese a que la reconocida intérprete de Copa Vacía se ha lanzado en contra de Piqué, ahora es ella la que se ha visto bajo la serie de dimes y diretes en la que señalan de haber sido una mala jefa, que maltrataba y tenía exigencias extravagantes con todo el personal, dejando completamente en shock a sus millones de fans que también han salido en defensa de la colombiana para desmeritar estos ataques.

Shakira. Internet

Ahora, uno de los que salieron a señalarla fue un presunto exchofer de la reconocida creadora de Pies Descalzos acaba de afirmar que todo lo dicho anteriormente era verdad, pues declaró que no permitía que la miraran a los ojos, por lo que cuando iban manejando debían de bajar el retrovisor del automóvil, para así evitar accidentes, que no se le dirigieran directamente, lo que la ha hecho acreedora de muchos ataques.

Pero eso no ha sido todo, pues el mismo exconductor de la cantante se lanzó en contra de Tonino, el hermano y también mano derecha de la famosa intérprete de TQG, al cual acusó de no tener modales y que le gritaba a todos los empleado, señalando que: "Culpa a choferes y empleados de cualquier índole de filtraciones, cuando era él, el que estaba totalmente compinchado con los paparazzi. Claramente, les daba indicaciones por teléfono, por ejemplo: 'Shaki ya no sale'".

Cabe mencionar que hasta el momento, Shakira no ha salido para hablar con respecto a toda esta serie de señalamientos en su contra, pero sus seguidores sí han salido en su defensa, asegurando que esos comportamientos no son propios de ella y que es una campaña de desprestigio en su contra por parte de los exsuegros y el padre de sus hijos.

Shakira y su hermano. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui