¿Termina con Travis Kelce? Taylor Swift se ausenta de partido de los Chifes; fans se burlan

Minneapolis, Minnesota.- La famosa y reconocida cantante del country, Taylor Swift, recientemente se instaló en el centro del escándalo, debido a que contrario a otras ocasiones no se presentó en el más recién juego de los Chiefs en contra de los Vikingos, despertaneo así los rumores de una separación de Travis Kelce a tan solo un par de semanas de comenzar su relación sentimental, además de que los millones de fans de la cantante se han burlado de él por este motivo.

El pasado domingo 8 de de octubre el equipo de los originarios de Kansas City, se presentaron en el U.S. Bank Stadium de los Minnesota Vikings, ubicado en Minneapolis, Minnesota para enfrentarse contra los Vikingos, los cuales lamentablemente perdieron por un marcador de 20 puntos realizados por el rival a 27 puntos, obtenidos por los Chiefs, los cuales han estado rompiendo record con la audiencia y su manera de juego, que los ha hecho estar con cuatro partidos ganados al hilo.

Y aunque el marcador del equipo liderado por Patrick Mahomes ha sido imparable en los últimos cuatro juegos, en las últimas semanas han llamado la atención por su visitante estrella, Taylor, la cual se presentó cuando jugaron en contra de los Jets de Nueva York y los Bears, apoyando en todo momento a Kelce, festejando sus touchdown y saliendo con él, por lo que se dice se encuentran en una relación sentimental y van más que bien.

Pero, en el último juego de los Chiefs, pese a su victoria con esas 27 anotaciones, ha sobresalido el hecho de que Taylor no se presentó en esta ocasión, por lo que varios han comenzado a especular que la relación entre ambos podría estar iniciando su deceso y terminar más rápido de lo que se pensaba, mientras que otros afirman que la cantante solamente estaba ocupada con temas de su carrera.

Sin embargo, para los Swifties 100 por ciento leales a la cantante y que saben todo en su carrera, han dejado en claro que aunque no estuvo presente, sí estuvo representada por Travis con su vestimenta, dado a que el ala derecha usó unos pantalones holgados en tono marrón y una camisa a blanca con lentes de sol oscuros, siendo sus pantalones lo que afirman que ha decidido portarlos en honor a la creadora de Lover.

Esto debido a que comenzaron a señalar que son iguales en textura y color a la cortina que aparece en el video del tema Midnights Mayhem With Me, por lo que muchos se burlaron al respecto, bromeando con comentarios como: "Para mí son los pantalones 'Midnights'", "Oh, papá lleva las cortinas de mamá" o "Me alegra que Taylor te haya prestado las cortinas de la promoción de Midnights"

