André Marín rompe el silencio y responde a FOX Sports tras su llegada a Televisa

Ciudad de México.- Televisa anunció con gran sorpresa la incorporación de dos nuevos elementos a su división deportiva con David Faitelson y André Marín. Respecto al excomentarista de ESPN ya se conocía desde hace algunas semanas, en tanto que del de FOX Sports fue algo sorpresivo al menos para la audiencia en general. Ante tal situación en la cadena deportiva de paga lanzaron un comunicado al respecto.

FOX Sports mencionó sentirse decepcionado por las formas en que se realizó la llegada de Marín a TUDN, la división deportiva de Televisa y aseguraron que aún contaba con un contrato vigente. “Entendemos que André ha optado por dar un paso al costado y emprender nuevos retos. Sin embargo, el contrato de André con Fox Sports sigue vigente. Por lo que lamentamos profundamente las formas en que nos hemos enterado de sus decisiones”, mencionaron.

El comunicado también hacia referencia al apoyo que le habían dado durante su enfermedad y aseguraron que desconocían la información que había tenido el comentarista con su nueva televisora. Ante esto, André Marín respondió a través de un comunicado en sus redes sociales en donde confirmó su salida de FOX Sports y también se lamentó por la forma en que fue despedido de la empresa.

El comunicador también señaló que ya había informado sobre sus planes para el próximo año y que debido a eso fue separado del programa La Última Palabra que conducía, por lo que al final de cuentas no pudo despedirse de la audiencia ni de sus compañeros, situación que lamentó “Hace tiempo avise a Fox Sports que tenía, para el año entrante, nuevos planes y retos profesionales.

"Apenas, el pasado miércoles, me informaron que ya no regresaría al programa La Última Palabra y por ende no me podría despedir de su audiencia, lo cual, mucho me hubiera gustado. Nunca esperé que el dueño de la compañía, Manuel Arroyo, me despidiera de esa forma. Lo siento mucho, pero le seguiré agradecido”, escribió Marín quien se dijo ahora emocionado por este nuevo reto profesional.

“Ahora tengo un ofrecimiento para crecer profesionalmente con Televisa Univision y tomo el reto con mucha emoción. Están pasando cosas interesantísimas en el mundo deportivo y quiero poder seguir reporteando y analizando todo lo que sucede. Estoy muy agradecido por esta nueva oportunidad, de salud y profesional, que me ha dado la vida, quiero aquilatar cada momento y hacer el mejor periodismo deportivo de mi vida”, agregó.

