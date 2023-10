¿La golpeó? Malillany Marín confiesa en 'Hoy' si su ex, José Manuel Figueroa, la maltrató

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida actriz de melodramas, Malillany Marín, acaba de dejar completamente sorprendidos a los miles de espectadores del programa Hoy, al abrir su corazón y finalmente confesar en una entrevista para el matutino si su exnovio, el reconocido cantante del regional mexicano, José Manuel Figueroa, habría sido violento con ella, revelando si es que la maltrató o golpeó durante su relación.

Como se recordara, Alicia Machado hace un par de semanas que denunció en un reality show que el reconocido cantante del regional mexicano, le había dado una golpiza brutal, en la que ha puñetazos y patadas la dejó completamente "rota" y aterrada de su futuro, afirmando que ella decidió quedarse callada por ese miedo que tenía por el poder que tenía el padre de José Manuel, Joan Sebastián, y que ella apenas estaba llegando a México.

Tal como era de esperarse, por este hecho, varias celebridades han alzado la voz, en apoyo a la reconocida actriz, tal como fue el caso de la reconocida cantante, Ana Bárbara, que aunque no llamó golpeador al cantante ni tampoco lo tachó de ser culpable, sí declaró que era importante no descartar nada y apoyar a la víctima en dicha situación de violencia que puede ser tan complicado de comprender para varios.

Pero, así como hubo apoyo, también tuvo desacreditación, como fue el caso de Niurka Marcos, la cual cuando le cuestionaron sobre Machado, expresó con mucha ira que: "participó en toda la mier... de ese reality donde yo estuve (La Casa de los Famosos) y ella para mí deja muchísimo que desear", agregando sin pelos en la lengua que: "así que si le metieron un par de pu... en el pasado, se los habrá ganado".

Según lo dicho por la actriz de Televisa, ella no quiere decir que Machado mienta, pero tampoco va a decir cosas que no son, pues aunque tenga sororidad y la apoye en que hable sobre lo que ella vivió, no fue su historia, destacando que José Manuel en ningún momento la golpeó o agredió de alguna manera, que sí tuvieron discusiones y ambos con un carácter fuerte se retaron, pero jamás algo violento o que faltara al respeto.

