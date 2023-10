Tras sacarlo del clóset y demandar revista, Pee Wee y habla del proceso legal en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que lo sacaran del clóset sin su consentimiento y haber optado por demandar a la revista ante un daño moral y difamaciones, el reconocido actor de novelas y polémico cantante, Pee Wee, recientemente en una entrevista con Televisa decidió sincerarse con respecto al proceso legal que lleva en contra del medio de comunicación impreso, que de perder debería pagar millones.

Fue la mañana del pasado martes 6 de diciembre del 2022, cuando Irvin Salinas Martínez, nombre real de Pee Wee, se volvió de lo más comentario y arrasó con titulares, pues en TV Notas afirmaron que el joven desde hace poco más de cinco años que no se encuentra soltero y aparentemente desde hace tres años que se unió en matrimonio con Pepe Rincón, su manáger de 47 años, después de siete años de una relación laboral. Afirmaron que su boda que fue con una "ceremonia discreta, a la cual solo acudieron algunos familiares de la pareja".

Sin duda alguna, el intérprete de Mi Dulce Niña no se quedó callado y expresó que lo estaban difamando, tras lo que su representante aseguró que: "Lo que esta revista publica es una completa difamación. Vamos, obviamente, a ejercitar acciones, no quiero entrar más a detalle porque hay un equipo jurídico, americano y mexicano, vamos por dos vías (legales). Conmigo no hay juegos, yo soy una persona sumamente honorable y voy hasta las últimas consecuencias".

Y ahora, ha casi un año de que saliera dicha información, el reconocido exintegrante de Kumbia Kings, al ser captado en los premios Eliot, fue entrevistado por la prensa sobre este delicado tema, del cual no habla comúnmente, puesto que prefiere mantener su vida lo más privada posible y alejada de los medios de comunicación, separando lo profesional y así ser conocido más por su trabajo.

Pero en esta ocasión, Pee Wee reveló que con sus abogados se mantienen firmes en el proceso y está siguiendo todo lo que se le aconseja legalmente, afirmando que por el momento no hay mucho movimiento ni la gran cosa para anunciar, debido a que todo se lleva su tiempo y hay muchos filtros, pero se mostró optimista en que la verdad sea la que gane y se le haga justicia por lo que se está exigiendo.

