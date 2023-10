Tras aborto de hijo de Justin Timberlake, Britney Spears hace otra impactante confesión

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de que en su libro biográfico hablara sobre el aborto que se realizó del hijo que habría tenido al lado del famoso actor y polémico cantante, Justin Timberlake, la famosa cantante conocida como la 'Princesa del Pop', Britney Spears, dejó una vez más a todos con la boca abierta, al hacer una impactante confesión con respecto a la perdida de su virginidad.

Como se sabe, la cantante hoy de 41 años de edad. hace poco realizó un libro con sus memorias titulado The Woman in Me, en el que abordó varios aspectos de su vida pasada y presente, como el momento en que decidió raparse, y también habló de uno de los episodios más dolorosos de estas, como lo fue el aborto que se realizó del bebé, que asegura iba a tener al lado de Timberlake, durante su relación entre 1999 y 2002.

Según lo relatado por la intérprete de Toxic, afirmó que cuando habló con el cantante sobre que tendrían una familia, declaró que: "Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes", agregando que: "Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre".

Britney y Justin. Internet

Ahora, después de que habló sobre su embarazo a la edad de 19 años y el por qué decidió interrumpirlo, en sus memorias reconoció que no perdió su virginidad a esa edad y que su primer hombre no fue el exintegrante de NSYNC, como lo había afirmado por más de 23 años, sino que fue con un joven de 18 años de edad, que era amigo de su hermano mayor, cuando ella solamente tenía 14 años.

Aunque en el libro relata muy pocos detalles de esta relación con el joven, en Page Six se ha recordado que Lynne Spears, la madre de la cantante, hace un par de años que en su propio libro, Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World, reveló que tenía el conocimiento de que su hija comenzó su actividad sexual a los 14 años, además de señalar que la alentó a que continuara, pues el joven era jugador de futbol americano y eso aumentaría su popularidad en la escuela.

De igual forma, en el libro de Britney al igual que en el de su madre, declararon que cuando la cantante de Ooops I Did It Again declaró que cuando comenzó su carrera, decidieron darle una imagen más pura, sin embargo, fue Justin el que desmintió que fuera de esa manera, ventilando en una entrevista con la periodista Barbara Walters que él y Spears habían intimado a lo largo de su relación, que comenzó en 1999.

Britney Spears. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui