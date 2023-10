Conductor de 'Hoy' arremete contra Agustín Fernández en vivo y lo corre de 'LEBEH' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido conductor del programa Hoy y reconocida reportero de los espectáculos, Sebastián Reséndiz, recientemente sin pelos en la lengua y ni un poco de remordimiento, se lanzó en contra del reconocido actor y querido deportista de origen argentino, Agustín Fernández, en plena transmisión en vivo, donde lo corrió de Las Estrellas Bailan en Hoy muy molesto, arremetiendo contra él una y otra vez.

Como se sabe, Fernández desde hace varios años se encuentra pasando de la empresa San Ángel a TV Azteca y viceversa, pero desde junio del año en curso, el deportista comenzó a tener participaciones dentro de Televisa una vez más, ante la llegada de Nicola Porcella a La Casa de los Famosos México, donde con su apoyo el público comenzó a conocerlo, por lo que han decidido aprovechar su gran carisma y la conexión con la gente para atraer rating.

Motivo por el cual, Fernández fue elegido para formar parte del matutino anteriormente mencionado, firmando su contrato para la quinta temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, en donde ya tiene varias semanas y ya ha demostrado tener el apoyo de millones, pues fue a duelo de eliminación por sus bajas calificaciones, pero lo salvaron en las votaciones con los millones de espectadores de esta programación.

Agustín Fernández. Internet

Pero al parecer esta gran popularidad no estaría agradando para nada al reconocido reportero de los espectáculos, el cual en la sección de ¿De Qué Me Hablas?, fue mordaz al momento de señalar que Fernández no se concentra y prefiera andar de coqueto en todas partes porque se siente muy seguro de que al ser amigo de Porcella tiene los votos asegurados para llegar a la gran final y por ello no dudo en enviarle un fuerte mensaje.

En su mensaje, Sebastián el expresó al exparticipante de Guerreros 2020 que debería dejar de estar de coquetos con las chicas de la competencia, pues ya le ha tirado la onda a Tefi Valenzuela y Dania Méndez, señalando que en su lugar: "Deberías de concentrarte y por favor ya déjate de... No te queremos como un bufón, bufones aquí no queremos", agregando que si seguía así mejor se fuera.

Finalmente y de manera tajante, cuando Maryfer Centeno y Andrea Escalona trataron de defender a Fernández, Sebastián no lo permitió, por lo que se mostró inflexible y una vez más recriminó que ande de 'ojo alegre' con una y con otra, declarando: "Que se concentre. Aquí no estamos buscando parejas, aquí estamos en Las Estrellas Bailan en Hoy. No es la pecera del amor aquí Maryfer, ubícate".

Fuente: Tribuna del Yaqui