Gustavo Adolfo Infante pelusea a Wendy Guevara y Niurka en 'Sale el Sol' tras zafarrancho

Ciudad de México.- El famoso y muy polémico presentador de TV, Gustavo Adolfo Infante, se mostró completamente decepcionado con la prensa y sus colegas reporteros, pues en vivo de Sale el Sol no tuvo miramientos al momento de volver a mirar hacía abajo y pelusear indiferentemente a la famosa influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, y a la tan polémica vedette cubana, Niurka Marcos, tras protagonizar zafarrancho en evento.

Después de tanto tiempo esperando, el pasado domingo 22 de octubre, la conocida actriz de origen cubano y la influencer, se reunieron de forma pública por primera vez desde que acabó La Casa de los Famosos México, debido a que fueron invitadas especiales de una muy prestigiosa marca de belleza, con el fin de que promovieran sus productos, por lo que la prensa no perdió pie ni pisada de ninguna de las dos.

Durante esta inesperada reunión, se armó tremendo zafarrancho entre los elementos de la prensa, las celebridades y los guardias de seguridad, pues cuando las mujeres aceptaron dar entrevistas, los reporteros corrieron a su encuentro, pero como también habían fans, pronto hubo una serie de empujones y todos los presentes trataban de hacerse un espacio cerca de Niurka y Wendy, por lo que incluso la vedette tuvo que correr a los guardias y pedirles que respetaran a los reporteros, que eran amigos.

Ante este hecho, en el matutino de Imagen TV, la famosa presentadora, Joanna Vega Biestro, le aplaudió a Niurka la actitud que tomó de defender a los reporteros, al igual que su colega, Ana María Alvarado, que señaló que la vedette siempre ha sido muy buena con los medios de comunicación y les da un lugar importante, y ahora que los defendió demostró que ella entiende su trabajo y ha aprendido a manejar las cosas bien para mantener todo en orden.

Pero, mientras que sus compañeras estaban aplaudiendo la actitud de la madre de Emilio Osorio y afirmaban que había dado en el clavo con la manera en que se manejó, Infante por su parte hizo muecas de desagrado y señaló que él no hablaría del tema, que sí hizo bien Niurka, pero que no se metería en ese asunto, y cuando le cuestionaron el por qué, fue cuando peluseó a ambas mujeres, dejando sorprendidas a sus colegas en el matutino.

Esto pues declaró que él no le veía el chiste de hacer tanto alboroto por Wendy y Niurka, que él consideraba que sus colegas no deberían de ir a buscarlas porque no tienen nada bueno realmente que decir y no eran tan importantes como parecían para estar detrás de ellas y creando ese tipo de zafarranchos, demostrando de nueva cuenta que para él ellas no cuentan realmente y su ya tan sonado pleito.

Fuente: Tribuna del Yaqui