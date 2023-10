Alann Mora impacta a TV Azteca al lanzar contundente advertencia a conductores de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famosos cantante del regional mexicano y querido presentador de TV, Alann Mora, acaba de dejar a sus millones de seguidores y espectadores de TV Azteca con la boca abierta de la confesión, que hizo al sincerarse y conseguir impactar contundentemente a todos los espectadores, después de que le enviara una contundente advertencia a los conductores de Venga la Alegría: Fin de Semana.

Como se sabe, Mora junto al resto de los presentadores del famoso matutino de la empresa del Ajusco en la versión del fin de semana, que es actualmente producida por Maru Silva, se divide en equipos para realizar las divertidas actividades que se realizan en cada sección, dejando salir a la luz el lado más competitivo de los integrantes de la emisión en vivo, pues cada victoria tiene su recompensa y a derrota su castigo. .

Y desde hace varios meses que la dinámica principal se trata de La Nota de Oro, que es la competencia de canto que nació hace varias semanas y que cada sábado hace que los presentes se enfrente únicamente con el poder de su voz y dejen que el público y los jurados decidan su se quedan o se va, en base a las calificaciones y las votaciones que se realizan también dentro del foro, dado a que siempre hay gente del público.

Sin duda alguna uno de los mejores participantes según los comentarios del público y los jurados, es Mora, por lo que cuando a sus compañeros le dieron la oportunidad de mandar a uno de sus colegas directamente al duelo de eliminación, eligieron al reconocido exconductor de Corazón Grupero.

Ante este hecho, Mora dejó en claro que pese a ello no se va a rendir, destacando que: "Al final, no me nominaron, porque haya cantado mal, es una manera de enfrentarnos todos contra todos, lo dije desde la semana pasada, 'sí, tenía que enfrentarme con quien sea, desde la semana pasada, que me aventé al ruedo iba a hacer tope con quien tope' y lo estamos haciendo", advirtiendo que no va a perder.

Alann Mora. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui