Tensión en Televisa: Andrea Legarreta pone en su lugar a Ema Pulido en vivo de 'LEBEH'

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de los foros de Televisa ya se puede notar que las tensiones se aumentaron, debido a que la reconocida experta en baile, Ema Pulido, ha asegurado que ante pequeños errores va dar su mordaz opinión personal, a lo que la famosa actriz y reconocida presentadora, Andrea Legarreta, no dudo al momento de ponerla en su lugar en pleno programa en vivo de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Cómo se sabe, Legarreta contrario al resto de los jurados de la competencia de baile dentro del programa Hoy, apenas tiene dos días formando parte del panel y colocando calificaciones, debido a que a las dos primas semanas de competencia no estuvo presentes por tomarse sus vacaciones y la tercer semana fue solamente un apoyo en las observaciones para tomarse en cuenta en la calificación, dado a que llegó ya que estaba un poco avanzada la semana.

Y sin duda alguna, como su sobrenombre lo dice, es completamente dulce como la miel al momento de calificar y hablar de lo que ve a la pista de baile, dado a que ella es más indulgente con los errores y suele dar calificaciones más medianas, como el nueve y muy rara ve el ocho, destacando que para ella todos tenían un estupendo potencial que podrían explotar y seguir haciéndolos crecer, confiando en ese talento que tenían al momento de desenvolverse en la pista.

Y como el resto de los miembros del jurado, tales como el famoso exluchador de la Triple A y actor, Latin Lover, y el famoso experto en danza, Roberto Mitsuko, Legarreta ha tenido sus encuentros con Pulido al no estar de acuerdo en sus puntos de vista a ciertas coreografías, pero aún así y ante los comentarios de que se odiarían, Andrea destacó que la admira y respeta, pero, no por eso va a decir que sí a todo lo que diga, pues todos pensaban diferentes y se sentían diferentes.

Pero, mientras que Galilea Montijo planteó el tema del cuatro que la maestra Ema le dio a Luja Duhart y Brigitte Bozzo, cuando habían recibido dos nueves y un ocho, estaba recibiendo mensajes de fans en los que expresan que ella tendría favoritismos, la maestra de danza declaró que no, pero que ella no iba a premiar errores que ya había marcado y ya debían de haber aprendido de ello, así como sus otros colegas aprendieron también.

Pero esto no convenció mucho a la expareja de Erik Rubin, puesto a qué sin pelos en la lengua que entonces desde ese momento quería que fuera así de ruda con el resto de las parejas, especialmente con las que aún no agarran el rollo, que no se presentan a los ensayos a tiempo y no estaba dando su mayor esfuerzo, haciendo evidente sus comparativos con Agustín Fernández, dejando prácticamente sin palabras a Pulido, que volvió a mencionar que no tiene favoritismos y pinto su raya invisible y que no le tenía A ca nada ni a nadie, que se fuera acostumbrando.

Fuente: Tribuna del Yaqui