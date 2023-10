Tensión en Televisa sube: Ema Pulido y Latin Lover se pelean en vivo de 'LEBEH' por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de los foros de Televisa se encuentran en un momento complicado, pues la famosa y reconocida maestra de danza, Ema Pulido, habría conseguido elevar las tensiones más que nunca anteriormente, al pelearse fuertemente con el famoso exluchador de la Triple A, Latin Lover, teniendo detrás de este intenso duelo un muy importante motivo detrás de sí, como tiras y cada una de sus peleas.

Cómo se sabe, desde la tercera temporada del famoso reality de baile dentro de la emisión matutina de la empresa San Ángel, Pulido acompaña a Lover y a la famosa actriz y polémica presentadora, Andrea Legarreta, para dar su opinión con respecto a los bailes de los participantes de dicha emisión, los cuales suelen ser muy mordaces y a veces son tachados de desafortunados, crueles y con dejes aparentemente sexistas.

Pero, estos comentarios tienen a la maestra de baile completamente sin cuidado, ni siquiera cuando se lo dicen altos mandos de Televisa, dado a que cuando se le ha pedido que sea un poco más suave al dar su crítica, está ha señalado que no piensa ser flexible con los competidores del baile, puesto que ella estaba ahí para hacerles ver sus errores y darles los consejos para que bailen y se vean bien ante el público y ellos que eran los jurados.

Y ahora, esa misma inflexibilidad y dejes sexistas en sus críticas a los bailes, es lo que ha despertado la molestia en el exintegrante de Solo Para Mujeres, puesto a qué Pulido mencionó al participante que su cabello no estaba bien como lo pusieron y le sugirió un cambio de 'look' más acorde a los estándares masculinos de siempre, pues supuestamente ayudaría al momento de realizar su coreografía en la lista de baile, y el actor mencionó que no tenía razón de ser.

Según expresó el excolega de Sergio Mayer, el comentario sobre el cabello del participante masculino lo veía de más y sin sentido, pues en realidad eso no tenía nada que ver con el desempeño en la pista y que la estética no estaba arruinando nada de lo que se veía en la pista, pero como de costumbre, Pulido lo mandó a callar y expresó que todo lo que ella decía era por un motivo y había siempre algo detrás de ello, por lo que sabía denlo que hablaba, dándoles un cinco de calificación final.

Fuente: Tribuna del Yaqui