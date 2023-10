Muere Matthew Perry, actor de Friends; así lo habrían encontrado las autoridades

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El mundo del espectáculo se vistió de luto luego de que este sábado 28 de octubre se conociera sobre la muerte del actor Matthew Perry, conocido mundialmente por su interpretación del personaje Chandler Bingen en la popular serie de televisión 'Firends'. El histrión tenía 54 años y su cuerpo fue hallado por la policía de Los Ángeles, según reportaron medios estadounidenses.

Según reportó el medio TMZ, el cuerpo de Perry fue descubierto en una residencia de Los Ángeles dentro de un jacuzzi. De acuerdo con las primeras versiones, el actor habría sufrido de un paro cardíaco. Otros medios como The New York Post informaron que las autoridades fueron alertadas con una llamada de auxilio, anticipando posiblemente el paro del actor, aunque la causa precisa de su fallecimiento todavía sigue en investigación y no se han dado mayores avances sobre lo ocurrido.

Créditos: Instagram @mattyperry4

Matthew Perry nació en Masachussetts, en Estados Unidos el 19 de agosto de 1969. Sus primeros años como actor los llevó en el teatro, pero su camino estaba destinado hacia la televisión, es así que en la década de los 90 tuvo sus primeros papeles en series de la época como Beverly Hills 90210. Pero fue en la serie Friends de la cadena estadounidense NBC en donde se volvió mundialmente famoso gracias a su interpretación del personaje de Chandler Bing.

Perry compartió el protagonismo de la serie con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer y gracias a su éxito no tardaron en alcanzar la fama mundial. Su papel en dicha serie lo llevó a ganar el Teen Choice Awards en 2004 como mejor actor en serie de comedia y el Screen Actors Guild Awards como mejor actor de reparto de televisión en comedia, además de otras nominaciones.

Su trabajo no se limitó a Friends, pues fue un actor recurrente en más de una veintena de películas y series de televisión entre los años 90 y en los 2000. De hecho fue nominado a un Emmy por su papel en la película The Ron Clark Story. Desde 2011 fue cocreador y productor de varias series de televisión en el género de comedia y hasta 2017 Perry cocreó y protagonizó la serie The Odd Couple en la televisión estadounidense.

Fuente: Tribuna