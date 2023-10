"No apoyen 'LEBENH'": Flor Rubio se lanza en contra de Ema Pulido tras disculpa en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de los espectáculos, Flor Rubio, recientemente acaba de pronunciarse por primera vez a los desafortunados comentarios de la reconocida experta de baile y polémica jurado, Ema Pulido, por lo que no dudo en lanzarse en su contra, aún después de su disculpa en vivo del programa Hoy, difundiendo peticiones como que "no apoyen a Las Estrellas Bailan en Hoy" hasta que salga la maestra.

Como se sabe, hace varios días atrás, Pulido al ver el baile de 'El Borrego' Nava al lado de Tefi Valenzuela le dejó tan buen sabor de boca que destacó que le preocupaba que no tuvieran tantos seguidores, señalando que: "No eres rey de la popularidad ni de las redes, algo tienes que apurarte, mata a Mariana, (confundiendo a Tefi), haz algo, destrípala, viólala, haz algo, al juez o algo, dile y contéstale, para que de alguna manera tengas influencers", afirmando que no quería que salieran por falta de votos.

Aunque no habló de forma literal, los comentarios son inaceptables y muy desafortunados, por lo que en redes sociales se la comieron viva, así que el pasado viernes 27 de octubre se disculpó declarando que: "Quiero mover el corazón de todos los espectadores porque la danza también sirve para consolar, para divertir, para pasarla bien y la verdad me apena tanto que hayan malinterpretado esto", agregando que no se había expresado bien por desgracias, pero que: "Mi intención siempre fue para promover más energía, pero obviamente que cometí un grave error al escoger mal mis palabras, lo reconozco".

Y ahora, hace un par de horas a través de su cuenta de YouTube la presentadora de Venga la Alegría compartió fragmentos del momento tan desafortunado de sus comentarios y del momento en que se disculpa en la emisión matutina, pero, al igual que miles de mexicanos, declaró que sus palabras fueron profundamente "inapropiadas", destacando que Ema creció en una época en la que normalizaban el maltrato femenino y no media que hoy en día esas situaciones han cambiado radicalmente y no debería de emplear ese tipo de lenguaje.

Pero no conforme de declarar que no se estaba actualizando y se quedaba con muchas situaciones que eran permitidos en sus tiempos, declaró que sus comentarios eran "inadmisibles" y deberían los altos mandos de Televisa tomar la situación entre sus manos y que hubiera una clase de castigo contra Pulido, agregando que en estos tiempos la violencia de género estaba en una situación muy delicada y se necesitaba evitar que incitaran a la violencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui