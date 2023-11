"Cuidadito": Integrante de 'GHVIP' amenaza a Laura Bozzo en medio de fuerte pelea; responde

Comparta este artículo

Madrid, España.- Una vez más la famosa presentadora y reconocida presentadora de TV, Laura Bozzo, se encuentra dando mucho de qué hablar tras haber dejado Televisa para explorar oportunidades españoles en el reality show, El Gran Hermano VIP, debido a que tuvo otra fuerte pelea en contra de uno de los habitantes, Avilés, el cual no dudo en amenazarla y pedirle que tuviera mucho "cuidado", puesto que él no se la dejaría nada fácil, y que ya no tenía a todos engañados, a lo que ella respondió contundentemente y cerró este tema.

Cómo se sabe, después de que Bozzo fue vetada de la empresa San Ángel ante sus problemas legales que la mantuvieron prófuga de la justicia por varios meses, y de no haber tenido el éxito que se esperaba en Imagen TV, por lo que aparentemente sería despedida de la televisora y sin probabilidad de regresar, ahora se encuentra en España, queriendo darle vuelta a la página y demostrar que había mucho más que todos los escándalos.

Pero, pese a que su llegada al famoso reality por un momento desvío la atención a todos los presentes y los espectadores, hablaron con toda la honestidad posibles, ahora, el pasado vuelve y arremete contra la presentadora de Laura en América, o al menos eso hizo Avilés en plena transmisión en directo de dicho reality show, dejando a todos con la boca abierta, pues recalcó que su pasado era solamente un Muy claro Indicio de lo que representaba.

Esto debido a que según el polémico integrante de dicho reality, al estar en la cocina y hablar al respecto, mencionó que él sabía la clase de persona que era, agregando. Que todos deberían de desconfiar pues era capaz de "vender hasta a su madre" con tal de llenar la atención. Ante estos comentarios, Laura le expresó a su compañero que no la conocía y le sugería que no se metiera con ella pues no la conocía realmente y menos para meterse con su madre y sacarla en la conversación.

Pero lejos de que Avilés se sienta amedentrado, toma valor y comienza a pedirle que tenga mucho "cuidadito" con lo que hacía, a su vez de exclamar que tendría conexiones por fuera y estaba preparándose para darle un severo golpe a estos, lo que todos prefirieron ignorar, caminando a su alrededor, por lo que Bozzo hace lo mismo y empieza a cantar el tema A Quien Le Importa del grupo Alaska, mientras que Avilés molestó siguió inquiriendo su traición, sus aparentes delitos en México y más.

Fuente: Tribuna del Yaqui