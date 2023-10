Tensión en Televisa: Tras arremeter contra Shakira, Jenny García confronta a Ema en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de los foros de Televisa se vivieron momentos de mucha tensión al aire, debido a que la reconocida coreógrafa y polémica presentadora de TV, Jenny García, recientemente no tuvo pelos en la lengua, y al igual que arremetió contra Shakira, la muy exitosa cantante de origen colombiano, hizo lo mismo con la maestra tan reconocida de baile, Ema Pulido, en pleno programa en vivo de Hoy, a la cuál confrontó frente a frente.

Como se sabe, la exparticipante de Venga la Alegría, hace poco expresó que tuvo una terrible experiencia al trabajar con Shakira, y cuando se dijo que se quería colgar de su fama, decidió aclarar que: "Sí lo hablamos, fue hace 15 años, pero no teníamos las redes sociales que tenemos hoy. Yo estaba muy pequeña, tenía mucho miedo y lo comenté en un programa con mis compañeros. No me acuerdo bien cuántas fechas fueron, pero has de cuenta fueron unas 6 o 7 y nos dijeron '¿saben qué?, les vamos a dar unos pases dobles para que vengan a verla', en vez de pagarnos".

Ante este hecho, Sebastián Resendíz afirmó que la colombiana iba a trabajar no a hacer amistades, Jenny recalcó que: "He trabajado con grandes artistas, con Emmanuel, con Lupita D'Alessio, con Moderatto, y todos es mínimo 'gracias chicas, éxito'. Como artista y como su carrera, y es una gran artista y todo lo que sea, pero como persona pues a mí me desilusionó y la verdad yo me llevo un mal sabor de boca al trabajar con ella".

Ante este hecho, García podría haberse quedado encerrada en su hogar y mantenerse fuera del ojo público, no lo hizo, sino que sin embargo, tomando valor de todo aquello que la hace mejor, Jenny afrontó las consecuencias con dignidad, regresando al matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, manteniéndose firme en lo que dijo con anterioridad y que no iba a dejarse intimidar por nadie con estos comentarios.

Y esto lo demostró después de las criticas a 'La Barby' y Fernando, pues la exintegrante de Guerreros 2020 dijo que no estaba de acuerdo con la opinión de Pulido, señalando que habían tenido un gran avance, que su coreografía salió espectacular e incluso la invitó para que fuera a ver los ensayos para que viera como es que comienzan y la manera en la que progresan hasta llegar a la pista de baile.

Fuente: Tribuna del Yaqui