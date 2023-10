Frida Sofía envía contundente recadito a la familia Pinal tras pleito con Alejandra Guzmán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la polémica cantante y reconocida empresaria, Frida Sofía, está dando mucho de que hablar, debido a que recientemente empleó sus redes sociales para enviar un muy contundente recadito hacía la familia Pinal, especialmente para su madre, Alejandra Guzmán, después de su tan público y escandaloso pleito con la famosa y conocida intérprete de Mala Hierba.

Como se sabe, la reconocida y joven intérprete de Ándale y su madre desde el 2018 han estado en medio del escándalo de manera constante, debido a que la hija de la famosa cantante rockera comenzó a afirmar que Alejandra había sido una madre ausente, abusiva y que además le habría robado a su pareja en ese momento, el reconocido modelo y polémico actor, Christian Estrada, con el cual casi tiene un hijo.

Poco después, afirmó que cuando era una niña debido a las supuestas negligencias maternales de 'La Guzmán', Frida declaró que su propio abuelo, Enrique Guzmán, la tocó de forma indebida, así que demandó a ambos por corrupción de menores, a lo que recientemente Alejandra en una entrevista con Ventaneando declaró que estaba abierta a una reconciliación, señalando que: "Yo también a veces con mis padres tuve enfrentamientos y rebeldía, pero ahora comprendo porque cuando eres padre es cuando te das cuenta cómo eras cuando eras chavo ¿no?".

Alejandra y Frida. Internet

De igual forma, declaró que: "cuando maduras te ríes de las cosas que antes te hacían llorar y yo sigo adelante, y también me doy una palmadita porque sé que soy buena madre. La amo y le mando un besito", a lo que poco la joven respondió a través de su cuenta de Instagram que: "Mi terapeuta una vez dijo 'la gente que te ama no te abandona'", siendo un fuerte revés para la cantante, demostrando que no estaba cerca de una reconciliación.

Ahora, a través de sus redes sociales, la integrante de Mira Quién Baila volvió a retomar sus redes sociales para compartir un mensaje en el que expresa que bajó la cabeza y dejó que le pasaran cosas horribles con tal de tener a alguien feliz, a quién hacer sentir orgulloso pese a su propio sufrimiento, haciendo referencia a todo lo que ha dicho últimamente, sobre ser ella la que cuidaba de su madre aún siendo una niña.

De la misma manera, en su mensaje señaló que ahora no estaba dispuesta a dejar que eso pasara de nuevo, que no permitiría que una vez más la hicieran menos y no haría a un lado sus sentimientos, su forma de ser ni ocultar lo que siente para mantener felices a los demás, por lo que ahora solamente va a procurar su paz y se pondrá primero que a nadie.

Fuente: Tribuna del Yaqui