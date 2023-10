Galilea Montijo hace tremendo berrinche en vivo de 'Hoy' y abandona el foro de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta los millones de espectadores de Televisa acaban de reírse a carcajadas, debido a que la reconocida actriz y polémica presentadora de TV, Galilea Montijo, no tuvo miramientos en alzar la voz y hacer tremendo berrinche por lo que ella consideraba una absoluta injusticia en pleno programa en vivo de Hoy, por lo que incluso se puso de pie y abandonó el foro en medio de gritos y reclamos.

Como se sabe, el matutino de la empresa San Ángel, producido actualmente por Andrea Rodríguez Doria, día con día presenta divertidas dinámicas para salirse un poco del estricto guion que siguen ante cámara con las temáticas, dejando que en estos improvisen completamente, dándoles un toque de mucha diversión que sin duda se han convertido de las mejores secciones dentro de famoso programa.

Una de las dinámicas que más relevancia a tomado en los últimos meses ha sido el juego de El Basta, en el cual todos los presentadores se forman esperando su turno, teniendo que sentarse y decir un nombre, fruto, color, cosa y algo más según la letra que les haya tocado al decir basta en el giro de la ruleta, y al final, quien tenga menor tiempo es el que gana la corona y el título de ser rey o reina del Basta.

Y en esta ocasión, la que se robó los focos al no solo por ser denominada reina al hacer el menor tiempo posible ante sus contrincantes, usando la letra "A" para dar esa respuesta, sin embargo, al comienzo de esta letra, en apodo cariñoso dijo "Halcón", que lleva H al inicio, por lo que la producción le llamó la atención y le dijo que eso no podía ser que no era un apodo valido al tener la H en el comienzo y no un uno como se pude.

Ante este hecho, la conductora de Netas Divinas comenzó a señalar que si le quitaban la palabra entonces a los demás también pues comenzaron con preposiciones, como el, pero cuando quisieron que regresara al asiento, está comenzó a renegar que así no se podía, acusando injusticias, por lo que se levantó del sillón en el que estaban y comenzó a despedirse, saliendo del foro en el que se encontraban grabando en vivo, por lo que sus colegas la regresaron.

Fuente: Tribuna del Yaqui