"Qué pena": Apio Quijano se lanza en contra de Noelia tras afirmar que Kabah la peluseó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido cantante del pop, Apio Quijano, recientemente no tuvo que miramientos al hablar con respecto a las fuertes declaraciones de la famosa y querida cantante, Noelia, en el que se ha lanzado en contra de la reconocida artista después de que haya afirmado en una entrevista con Imagen TV que fue peluseada por Kabah y también las JNS en su más reciente concierto.

Como se sabe, la puertorriqueña el pasado fin de semana del 29 de septiembre al 1 de octubre, participó en el concierto del 90's Pop Tour, del cual señaló que su experiencia no fue del todo buena por culpa de sus colegas, ya que presuntamente las integrantes de Kabah y JNS no la trataron bien, a pesar de que en varias ocasiones ella intentó acercarse con los artistas para saludarlos, y la ignoraron por completo.

En entrevista para el programa Sale el Sol el pasado viernes 6 de octubre, Noelia reveló que únicamente sus colegas de Calo, GB5 y Sentidos Opuestos fueron amables con ella, por lo que tiene un mal sabor de boca de su participación en dicho proyecto: "Nadie me saludó, y eso me pareció extraño porque yo he estado en Italia y Eros Ramazzotti me saluda, o sea, todos me saludan, yo he andado en España y Mecano, Miguel Bosé, todos, y yo empezando mi carrera, o sea, es ética profesional, es educación entre artistas".

Noelia. Internet

Acto seguido, la intérprete de Candela reveló algunas de las acciones que la hicieron sentir mal durante su estancia en dicho espectáculo: "Las Jeans me maltrataron porque la verdad si van a saludar así mejor que no saluden, que se queden calladas, porque yo dije 'hola', tres veces, y ya en la tercera fue como 'hola', y estaba al lado de ellas”, manifestó al respecto.

De la misma manera, señaló a los intérpretes de La Calle de las Sirenas por las malas acciones que tuvieron con ella, y sin dar nombres, únicamente contó: "Kabah fue algo exageradamente extraño porque me aventaban una mala onda y una negatividad, y una cosa, la de pelo corto cruzó mi ensayo, porque quería saludar a un músico, la de pelo rojo mirándome como de '¿qué haces tú aquí?', o sea, una cosa, y así no era que yo las conocía antes de esto, los veía actuando con su carita sonriente. Yo no me paraba aquí la verdad, yo me quedé en shock".

Por otra parte, la artista boricua explicó que en los próximos días cancelará la plataforma para adultos que recientemente había promocionado: "Estamos a pocos días de cerrarla, eso fue una época, una etapa de mi vida que como todo llega a su fin y ahora ya estoy aquí, estoy de regreso en la música". Sin embargo, al oír las declaraciones de Noelia, el integrante de Kabah, Apio Quijano, no se quedó callado, y en el mismo programa de espectáculos replicó lo dicho por la cantante y externó su descontento con ella.

El reconocido cantante expresó que: "Es una pena que venga a nuestro país a hablar mal de los artistas mexicanos ¿no?, de entrada, dos, en los ensayos realmente los Kabahs y las JNS, habló por los 90’s que somos un buen equipo, somos súper respetuosos, siempre hemos respetado los ensayos de cada uno. A mí me hubiera encantado conocerla, aunque sea en los camerinos, pero tenía tanta seguridad que no nos permitían acércanos a ella, ni siquiera estuvo en la reunión de todas las artistas".

Fuente: Tribuna del Yaqui