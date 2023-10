Destrozan a Kylie Jenner por mostrar su apoyo a Israel; piden que dejen de seguirla

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La lucha entre Israel y Palestina ha durado ya bastantes años, por lo que se considera que es bastante complicado hablar al respecto, debido a que ambos países han resultado sumamente afectados tras mucho tiempo de batalla, en la que los civiles de ambas partes han sido las verdaderas víctimas de todo este conflicto bélico; por ello mismo es que la gente se ha mostrado un tanto a la defensiva cada vez que algún famoso quiere hablar al respecto.

Un ejemplo de ello ocurrió el día de hoy, domingo 8 de octubre, con la afamada mangante de la moda, Kylie Jenner, quien fue cancelada en redes sociales debido a que expresó su apoyo hacía Israel abiertamente, cosa que no fue tomada a bien por sus millones de seguidores, quienes tuvieron una respuesta sumamente violenta en contra de la hermana menor de Kim Kardashian, a quien pidieron que dejaran de seguirla.

Todo ocurrió a través de las historias de Instagram de la expareja de Travis Scott, quien compartió una publicación de la cuenta proisraelí @StandWithUs, en la que se puede leer el texto: "¡Ahora y siempre estamos con el pueblo de Israel!", así mismo, la estrella de Keeping Up With The Kardashians compartió un texto en el que se leía: "Comparte si estás junto al pueblo de Israel mientras se enfrenta una de las situaciones más aterradoras en muchos años."

Lamentablemente para Jenner, la reacción que recibió no era la esperada, puesto muchas personas comenzaron a expresar su disgusto por la forma en la que la modelo, de 26 años, habló de manera tan airada sobre un conflicto que tiene tantos años de haber comenzado y en el que se han perdido tantas vidas, tanto del lado de Palestina, como del propio Israel, por lo que los comentarios negativos no tardaron en llegar.

"Kylie Jenner no tiene idea de lo que está pasando entre Israel y Palestina", "En este momento las celebridades sólo deberían condenar los crímenes de guerra que están sucediendo en ambos lados", entre otras.

Cabe señalar que el nivel de presión que Kylie Jenner recibió fue tal, la joven modelo terminó por eliminar la publicación apenas unas horas después de haberla hecho. Esto provocó que la gente se molestar aún más con ella, puesto consideran que no pensó bien las cosas antes de opinar del tema entre Israel y Palestina, mientras que algunos más creyeron que solo lo hizo para intentar llamar la atención.

Kylie Jenner se expresa a favor de Israel y la cancelan

Créditos: Internet

Sea como sea, hasta el momento no ha hecho ninguna declaración con respecto al enojo masivo de la gente. Cabe señalar que esto ocurre en medio de los rumores de su sonado romance con el actor de filmes como Dune, Mujercitas, Wonka y Llámame por tu nombre, Timothée Chalamet, con quien ha sido vista de manera furtiva, al igual que su hermana, Kendall Jenner con Bad Bunny.

Fuentes: Tribuna