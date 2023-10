Peso Pluma llegaría al extremo por amenazas de CJNG; elementos de la CIA lo cuidarían

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Actualmente, Peso Pluma es uno de los cantantes más reconocidos de México y de la música en español, esto gracias a que es uno de los artistas más escuchados del momento, lo que lo ha llevado a ganarse 8 premios Billboard 2023, entre los que se incluye: Artista del año Debut, Hot Latin Song Colaboración Vocal, Regional mexicana, Canción Streaming, Hot Latin Song, Artista masculino; Compositor del año, Canción Hot Latin, y Artista regional mexicano solista.

Sin embargo, ni siquiera todos estos méritos lo han mantenido lejos de las amenazas del crimen organizado en México, país en el que ha tenido que cancelar conciertos en las ciudades de Acapulco, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Tijuana, siendo que en esta última, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) colgó algunas narcomantas que incluían amenazas en contra del cantante de Ella baila sola, a quien le advertían que no visitara la ciudad fronteriza, de lo contrario terminarían con su vida.

Parece ser que Hassam (nombre real del cantante) no echó al saco roto estas advertencias, puesto según algunos informes se habría mandado a hacer una chamarra antibalas de 70 mil pesos; también se dice que es protegido por 12 de sus amigos, quienes son conocidos como los 12 apóstoles. Recientemente, el periodista de Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante añadió más datos a esta alocada narrativa.

Peso Pluma tendría agentes de la CIA cuidándolo

Según declaraciones del comunicador, 'La Doble P' tendría a un ejército de 50 personas cuidando de él, entre ellos se encontrarían cinco agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), así como lo lees. Aunque Gustavo Adolfo reconoció que se trataba de un táctica razonable, ya que, se trata de uno de los cantantes más sonados del momento, también creyó que podría ser un poco exagerado.

"Me estaban contando que trae un ejército cuidándolo, ¿pues como no? Es el artista global más escuchado del mundo junto a Bad Bunny, hoy por hoy y trae 50 personas cuidándolo, un ejército cuidando al señor Peso Pluma. Imagínense nada más que de los 50 elementos de seguridad (...) hay 5 de la CIA, o sea, de Estados Unidos, de la CIA, lo están cuidando 5 elementos de la CIA a Peso Pluma (...) Yo creo que después de una amenaza como la que tiene del CNJG si está como para que te cuiden (...) pero pues es demasiado", inició Gustavo Adolfo.

Pero ésta no es la única revelación que Gustavo Adolfo Infante hizo sobre Peso Pluma, ya que, el comunicador mencionó que el cantante de Lady Gaga y La bebe no solo habría destronado a Bad Bunny como el cantante hispano hablante más escuchado del momento, sino que también habría superado a Luis Miguel como el que cobra más caro por dar un espectáculo, siendo que cobraría prácticamente el doble que el 'Sol de México'.

"Es de no creerse lo que está cobrando (Peso Pluma) Luis Miguel está cobrando según mi compañera Ana María Alvarado, 1.8 millones de dólares (...) es igual a 32 millones de pesos por presentación, es un dineral, pues Peso Pluma está cobrando, no me van a creer, 2,5 millones de dólares por presentación, estamos hablando de 45,5 millones por presentación del señor Peso Pluma", sentenció Gustavo Adolfo.

Cabe señalar que si bien, se han dicho muchas cosas extraordinarias de Peso Pluma, la realidad es que el propio tapatío ha pedido que se tome con cuidado la información que se da de él en los medios de comunicación y en redes sociales, puesto no todo lo que se dice es cierto, tal y como mencionó para una entrevista para el New York Times: "Hay muchas cosas que son falsas y muchas que no lo son."

