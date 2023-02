Adiós Televisa: Sin dinero y tras alistar su muerte, actor traiciona a 'Hoy' y reaparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un carismático actor y conductor, quien hace casi tres décadas empezó su carrera en Televisa y que luego de la pandemia declaró que había perdido sus ahorros, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este miércoles 1 de febrero reapareció en el foro de Venga la Alegría. Se trata del famoso Jorge Falcón, quien tras 50 años de trayectoria el pasado 2022 anunció su retiro del medio.

El aclamado comediante se dio a conocer gracias a la televisora de San Ángel participando en programas como Humor es... Los Comediantes, Sábado Gigante, Siempre en Domingo, Hospital de la Risa y La Casa de la Risa. En el año 2020 'Jo Jo Jorge' estuvo involucrado en una supuesta pelea con la producción de Hoy pues se dijo que abandonó la emisión sin cumplir su compromiso porque no le gustó que no le dieran un camerino propio.

Tanto le molestó que le dieran un camerino con letrina comunitaria ¡que se fue del programa! Sí, Jo Jo Jorge Falcón se largó de 'Hoy' por la simple y sencilla razón de que no le dieron un camerino para él solo", dijo Álex Kaffie.

Fuente: Internet

Luego de que en la pandemia se quedara desempleado y sin proyectos en el Canal de Las Estrellas, Falcón decidió emprender con shows en línea para generar ingresos pues se acabó todos sus ahorros. Mientras que hace algunos meses explicó que tomó la decisión de retirarse del mundo del entretenimiento porque ya está cansado y no quiere estar en un escenario con alguna enfermedad o con un estado de salud deteriorado.

Jorge dio a conocer esta noticia en el programa de Televisa Faisy Nights mientras estaba ahogado en llanto: "Es la gira del adiós. Me retiro de los escenarios... Me bajo de los escenarios. Me retiro del ambiente, del medio. Ya no voy a trabajar en giras ni nada de eso". En otra entrevista el comediante declaró que ya tiene listo su testamento pues no quiere dejar problemas y además adelantó que ya tiene firmada su voluntad anticipada en caso de caer en coma o llegar a ser diagnosticado con una enfermedad terminal.

Luego de varios meses de ausencia en la pantalla chica, la mañana de este miércoles 1 de febrero 'Jo Jo Jorge' regresó a los foros de TV Azteca tras haber sido invitado en ocasiones anteriores y se unió al elenco de Venga la Alegría, integrado por 'El Capi' Pérez, Pato Borghetti, Anette Cuburu y más conductores. Sin duda alguna la presencia de 'El comediante de las mil caras' podría ayudar a elevar la audiencia de la emisión y por ende a bajar el rating de Hoy.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria