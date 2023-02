Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy 1 de febrero: Predicciones del mes según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal durante el segundo mes del 2023?”, Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, miércoles 1 de febrero, los cuales incluyen las predicciones del mes en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo!

Aries

Para la gente nacida en el signo de Aries, el mes de febrero será de mucha revelación amorosa; quizá conozcan a alguien especial. No tengan miedo de ser sinceros ni de pedir lo que desean.

Tauro

No te enfoques en lo que no tienes, querido Tauro, mejor en lo que posees y puedes explotar. Cuida mucho tu dieta, ya que estás pasado de peso y eso no es bueno para tu salud.

Géminis

En temas de amor, querido Géminis, se viene un mes de mucho movimiento; podrías tener peleas con tu pareja, si es que tienes. Si eres soltero, febrero te invitará a dejar el miedo y conocer a alguien nuevo.

Cáncer

El amor de familia estará muy presente en este mes, querido Cáncer. Una situación injusta del pasado, la cual te tenía muy molesta, se resuelve en los primeros días de febrero. Bien.

Leo

Viene un viaje nuevo que te ayudará a aterrizar un proyecto laboral que tienes en mente desde hace muchos días. Vas bien, no quites el dedo del renglón y enfócate en lo que deseas para tu vida.

Virgo

Gente con el signo de Virgo tendrá que evitar trabajar en exceso, ya que podría terminar enfermo a mediados de mes. Un plan de gastos es más que necesario en esta época.

Libra

Libra, tus amistades estarán algo distantes este mes, y eso ocurrirá porque el destino quiere que te enfoques en ti. Debes aprender a usar mejor tu energía mágica; es muy fuerte.

Escorpio

Escorpio, quizá no has tenido la mejor fortuna en asuntos del corazón, pero este nuevo mes podría cambiar tu suerte siempre y cuando decidas salir de tu burbuja. No tengas miedo de sentir intensamente.

Sagitario

Querido Sagitario, será un mes de mucho trabajo, algo que deseabas desde hace mucho tiempo, así que aprovecha las oportunidades laborales; más si en verdad quieres cambiar de área.

Capricornio

La gente nacida en el signo de Capricornio se enfrentará a un gasto muy fuerte este mes, así que lo mejor será que ahorre. Si buscas un crédito para pagar deuda, en estos días te lo darán si problema.

Acuario

Acuario, quizá debas tomarte un descanso de los temas amorosos, ya que no tuviste mucha acción hace unos meses. Enfócate en tu nueva meta laboral y ve por ella de una vez por todas.

Piscis

Febrero es el mes de amor, y es hora querido Piscis, de que reflexiones qué es lo que debes eliminar de tu vida amorosa de una vez por todas. No busques a gente que claramente no está interesada en ti.

Fuente: Tribuna