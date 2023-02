Lo sacaron del clóset: Tras 20 años en Televisa, conductor firma con TV Azteca y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso presentador mexicano, quien estuvo 20 años en las filas de Televisa y que ha enfrentado varios rumores sobre ser gay, dio tremenda sorpresa al público de TV Azteca pues firmó contrato con esta empresa y hoy miércoles 1 de febrero visitó a Pati Chapoy en el foro de Ventaneando. Se trata de Marco Antonio Regil, quien en unas semanas más hará su debut en la empresa conduciendo el programa Escape Perfecto.

Sus inicios en la industria fueron como locutor de una radio local de Ciudad Obregón, Sonora, y ya en su etapa juvenil hizo su debut en la televisora de San Ángel, donde se dio a conocer por conducir exitosos proyectos como Atínale al precio, 100 mexicanos dijeron, Teletón, Mi sueño es bailar y Minuto para ganar. Sin embargo, cuando se quedó sin su contrato de exclusividad en 2017, abandonó el canal.

En Telemundo le dieron la oportunidad de ser parte de Un Nuevo Día (ahora llamado Hoy Día) pero él acabó renunciando a su participación porque no le gustó para nada el formato. Además Marco ha expresado su inconformidad por la forma en la que se hace la televisión ahora, asegurando que ya no va con sus ideales. Es por ello que prefirió seguir desarrollándose como orador motivacional e impartiendo conferencias.

Sin embargo, la semana pasado Regil anunció su regreso a la pantalla chica y es que presumió que ahora será el encargado de conducir el concurso Escape Perfecto que vuelve con una nueva temporada confirmando así su debut en Televisión Azteca. Durante la tarde de este miércoles el conductor recibió la bienvenida en los pasillos de la televisora, donde desfiló sobre una alfombra roja para luego llegar al foro de Ventaneando.

Sí, Pati tuvo la exclusiva de recibir al nuevo conductor del canal en su programa y así agradeció él el cálido recibimiento que le dieron: "Qué sorpresa tan hermosa... qué hermosa bienvenida, no me la esperaba, estoy feliz". Marco aseguró que se siente honrado de haber sido llamado para estar al frente del proyecto y le envió un saludo a Rafa Mercadante, el anterior conductor, aunque manifestó que sí está nervioso por saber cómo lo aceptará el público.

Es una responsabilidad grande, más vale que me salga bien".

Marco Antonio, quien ha enfrentado rumores sobre su orientación sexual pues la prensa lo ha sacado del clóset solo porque a sus 52 años no está casado, explicó que la nueva temporada de Escape Perfecto vendrá con varios cambios y sorpresas, una de ellas será que Adianez Hernández ya no será parte pues el acompañante del conductor ahora será Carlos Espejel: "Dije ¿por qué no meter a un comediante?, en un concurso nunca hemos visto a dos conductores, así que va ser algo diferente".

