¿Luto en TV Azteca? Tras alistar su muerte y retiro de Televisa, Silvia Pinal da inesperada noticia

Ciudad de México.- Tras varios problemas de salud y haber encendido alarmas hace unas semanas por enfermarse de influenza, la primera actriz Silvia Pinal rompe el silencio a sus 92 años y se confiesa sobre su estado de salud. Como se recordará, el año pasado desató indignación su mal semblante, pues no podía caminar y ni siquiera hablar a su regreso al teatro. Luego de que su hija Sylvia Pasquel señalara que no volvería a los escenarios por su avanzada edad, la actriz reapareció en público.

Doña Silvia cortó el listón de inauguración del nuevo teatro Versalles, Sala 2 del Teatro Silvia Pinal. Acompañada de las actrices Geraldine Bazán y Arleth Terán, quienes serán las primeras en actuar en el nuevo recinto, la actriz dejó en shock a todos por lo que reveló sobre su estado de salud luego de padecer influenza hace unas semanas. Aunque apareció en silla de ruedas, la diva del Cine de Oro mexicano les deseó mucha suerte a sus colegas y dirigió unas palabras, en entrevista publicada por Venga la Alegría.

Les deseo que tengan mucho éxito, el espectáculo es una de las cosas más hermosas que podemos regalar a la gente", dijo. Y sobre su estado de salud. Yo de salud bien, pero lo que yo me enferme son poquitas cosas, hasta a mí me dan risa (...) hemos pasado por momento muy problemáticos pero los hemos sacado adelante y que más queremos tener que a la gente que queremos", señaló. Al ser cuestionada sobre si hay planes con su hija Alejandra Guzmán para festejar su cumpleaños el próximo 9 de febrero.

"Ese día estaba yo puje y puje y puje, con ella me voy a Acapulco, pero regreso eh, para estar ahí con ustedes... claro, porque no voy a estar en otro lado, acá mero", mencionó. Y sobre el próximo 14 de febrero que se avecina, 'La Pinal' declaró: "El 14 que es el día del amor y la amistad... bueno, si tengo novio sí la voy a pasar a todo dar pero si no tengo novio voy a estar chille y chille", señaló con su característico sentido del humor.

Como se recordará, la legendaria actriz ya dejó todo listo en su testamento en caso de su muerte. Tras varios sustos, la actriz al parecer estaría bien de salud, sin embargo alistó todo para repartir los bienes que ha recaudado en más de siete décadas de trabajo. A finales de 2022, Pinal señaló que tiene todo repartido: "Yo tengo (mi) testamento desde hace varios años (...) Pues mira, yo tengo tres hijos y entre esos tres hay que pensar que hay que darle un barril a uno, otro a otro y al otro ya no alcanzó, ni modo", declaró entonces.

Fuente: Tribuna