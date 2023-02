Mentirosa y aprovechada: Maxine Woodside enfurece y destroza a Ana María Alvarado tras 'despido'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guerra de dimes y diretes entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado continúa. Luego de que la conductora rompiera en llanto y anunciara a través de su canal de YouTube que la periodista la despidió del programa radiofónico Todo para la mujer, en el que estuvo más de 30 años ininterrumpidos, Maxine la desmintió afirmando que "nadie la había corrido" y tras la respuesta de Alvarado, quien aseguró que ella no mentía, la 'Reina de la Radio' no se guarda nada y se le va con todo.

Antes de culminar su programa radiofónico de este miércoles 1 de febrero, Maxine fue cuestionada por sus colaboradores sobre la polémica que ha surgido por esta situación, a lo que respondió asegurando que Alvarado estaría monetizando con toda la situación: "No quise darle mucho tiempo porque la verdad de las cosas es que no tiene ella ninguna razón, ¡claro!, ella lo está usando a su favor, ojalá yo pudiera monetizar también, y entonces agarraría muchos chismes para poder monetizar mi canal, pero no es el caso".

Y agregó: "Cada quién se gana la lana como puede, ella está monetizando mucho". Ante el comentario de que ambas se ven afectadas e incluso al borde del llanto cuando hablan de la controversia, Woodside replicó llamando mentirosa a su excolaboradora, incluso acusándola de lucrar con la muerte de su hijo: "Entonces no se vale que se agarre de la muerte de mi hijo para monetizar su canal, y no se vale que diga mentiras para monetizar su canal, eso no se vale”.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside

Sobre los ataques y su perspectiva de lo que sucedió, la locutora dijo: "Cuando Anita salió de aquí, que las dos estábamos abrazadas y llorando, salió de aquí y al minuto ya había subido lo que había pasado, diciendo que estaba muy triste porque yo la había corrido, cosa que no fue cierta, no fue así, entonces yo no me enteré porque yo no estoy todo el día en las redes, cuando llegué a donde iba me dijeron '¿oye ya viste lo que puso Anita?'", relató.

"Yo pensé que iba a poner 'no sé, nos abrazamos, platiqué con ella', no, puso cosas completamente diferentes". Refiriéndose concretamente al tema del final de su relación laboral con Alvarado, la llamada 'Reina de la Radio' aseguró: "Ella quería irse porque dice que no estaba a gusto con el programa, pero en ningún momento le dije 'Anita vete', al contrario, le dije '¿vendrías otro día más?', y me dijo 'no'".

"Bueno, entonces no tiene caso, me dijo 'yo lo que quiero es mi liquidación, ¿con quién tengo que hablar?'. Le dije, 'pues habla con Grupo Fórmula, con ellos firmaste el contrato, pero yo no quiero que te vayas, ¿por qué te vas a ir?, ¿para qué quieres tú liquidación?'". Finalmente, Maxine manifestó que no buscará asesoría legal para enfrentar esta situación y, manteniéndose en su postura, reiteró el mensaje de esperar a Ana María el próximo martes.

"Yo no me he asesorado, ¿por qué me voy a asesorar con los abogados si yo no tengo por qué despedirla?, para nada, ella sigue aquí, sigue conmigo, si ella se quiere ir por su puerta es cosa de ella (...) Yo (puedo hablar del asunto) cuando ella me diga, como me diga, pero eso sí, hay que grabarlo porque luego ella dice mentiras, lo que está diciendo es una mentira, lo que está diciendo que le dije que se fuera es una verdadera mentira", remató.

Fuente: Tribuna