"Mi cuerpo no me avergüenza": Michelle Rodríguez estalla y manda poderoso mensaje tras críticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz Michelle Rodríguez, quien tiene casi 11 años de experiencia en Televisa, por fin rompió el silencio y habló acerca de todos los fuertes comentarios que recibió días atrás luego de que protagonizara la portada de Marie Claire con muy poca ropa mostrando su cuerpo. La también cantante envió un poderoso mensaje y suplicó a los internautas dejar de promover las críticas a personas de talla grande.

La hermana de Manu Nna, quien debutó en la televisora de San Ángel en 2012 con la exitosa novela Amores verdaderos donde dio vida a la sirvienta 'Polita', recibió fuertes burlas la semana anterior debido a que se dejó ver mostrando orgullosa su cuerpo, lo cual para muchos resultó ofensivo. Y es que Mich fue acusada desde romantizar el sobrepeso, además de que hubo mucha 'preocupación' por sus kilos de más.

A través de un video publicado en su Canal de YouTube, en primer lugar la afamada intérprete de teatro musical agradeció todas las muestras de apoyo que recibió y luego habló acerca de las críticas: "Mi cuerpo es este, es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda". Asimismo, Rodríguez relató que si las personas se preocuparan tanto por su salud, evitarían hacer este tipo de comentarios para no dañarla mentalmente:

Fuente: Instagram @michihart

Si usted está preocupado por mi salud, le agradecería que pensara dos veces antes de hacer un comentario agresivo... hay gente que pierde la vida por comentarios que usted está haciendo".

La protagonista de la serie 40 y 20, quien durante años formó parte de la 'Familia Disfuncional' de Me caigo de risa y posiblemente esta nueva temporada no regrese, hizo hincapié en que no se debería de hablar de los cuerpos ajenos y reiteró que aún y cuando ella estuviera enferma, también sería digna de protagonizar portadas de revista como cualquier otra persona: "Si yo estuviera mal, también soy digna de ser portada de revista, de ser amada, deseada, contratada y de existir".

De mi salud yo me encargo".

Michelle señaló que los comentarios gordofóbicos que recibió son sumamente agresivos y señaló que si alguna otra persona recibiera los mismos no podría soportarlos. Luego la actriz compartió unas palabras de su autoría que dejaron sin palabras a parte de su audiencia: "Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza, este cuerpo me ha ayudado a cumplir mis sueños, reconozco mis defectos y los abrazo, soy valiosa, soy digna de respeto y amor, soy digna de ser vista por mi talento, mi cuerpo es bello, mi cuerpo es una revolución".

Fuente: Tribuna