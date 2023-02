Se volvió hombre: Tras retiro de Televisa y pleito con Chapoy, exactriz de TV Azteca regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien en 2011 se fue a trabajar a TV Azteca y pasó 10 años retirada de la pantalla de Televisa, sorprendió a los televidentes debido a que este miércoles 1 de febrero regresó al programa Hoy con una fuerte confesión. Se trata de la actriz Gabriela o Gaby Spanic, quien obtuvo su primer protagónico en el Canal de Las Estrellas desde 1998 y se trató de La Usurpadora.

Luego se unió a otras producciones de la empresa de San Ángel como Por tu amor, La Intrusa y Soy tu dueña, el cual marcó su retiro temporal de la televisora durante 10 años. La originaria de Venezuela decidió regresar a Telemundo y luego irse a probar suerte a la empresa del Ajusco donde realizó proyectos como Emperatriz, La otra cara del alma y Siempre tuya Acapulco. Lamentablemente luego acabó vetada del canal por un pleito.

Gaby, quien ha sido acusada de desfigurarse por abusar de cirugías y tratamientos estéticos, demandó a los altos mandos de Televisión Azteca por presunto incumplimiento de contrato en el 2016 asegurando que le quitaron el contrato de exclusividad cuando aún le quedaba un proyecto pendiente por hacer. Fue hasta el pasado 2021 que la exreina de belleza regresó a Televisa para participar en la telenovela Si nos dejan.

Mientras que el año pasado se convirtió en la villana del melodrama Corazón Guerrero, donde hasta se volvió hombre y apareció luciendo traje, corbata, peluca de cabello corto y hasta bigote en los episodios finales. Aunque hace unos días Spanic anunció que dejaba México para irse a trabajar a Colombia, esta mañana de miércoles reapareció en el matutino Hoy dándoles una entrevista exclusiva desde el foro de Me caigo de risa, donde estará como invitada.

La famosa de 49 años en primer lugar contó que está cansada de las críticas que recibe diariamente en las redes y contó que no piensa volverse a quedar callada: "Ya aprendí que no voy a pelear, pero no voy a permitir que me falten el respeto". Asimismo, reaccionó al rumor de que sufre de alcoholismo porque se ha dejado ver en sus redes con una copa de vino: "Pero no me meto tachas ni drogas, ni le quito el trabajo a gente como muchos".

Gaby, quien enfureció contra Pati Chapoy porque desestimó el caso de su hermana Daniela Spanic contra su exmarido, también platicó cómo se encuentra ella luego de iniciar su divorcio y haber sufrido una agresión fuera de los juzgados: "Ella está bien, se siente más segura, ella también abrió los ojos... pero mucha gente se burla de eso, a mi hermana le dio un derrame cerebral, congénito supuestamente", contó indignada.

