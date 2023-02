Shock en TV Azteca: Sacan del clóset a Bisogno; su ex filtraría FOTOS íntimas y él lanza amenaza

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conductor de Ventaneando Daniel Bisogno de nueva cuenta estaría involucrado en polémica tras destaparse que tras su supuesta ruptura con su exnovio, un joven abogado 23 años menor, se negaría a volver con él y él temería que este último filtre las fotografías íntimas que se habrían tomado juntos. Este martes 31 de enero, la revista TVNotas sacó del clóset al presentador de TV Azteca y publicó que presuntamente Jesús Castillo, su supuesto ex, podría publicar fotos íntimas tras terminar.

Como se recordará, la misma revista de espectáculos ventiló hace unos años que Bisogno habría conocido al joven de 26 años en 2019 tras divorciarse de su segunda esposa y madre de su hija, Cristina. Poco después señalaron que ambos habrían iniciado una relación, sin embargo, Bisogno nunca ha salido del clóset y no se ha pronunciado públicamente sobre su orientación sexual. Las veces que ha hablado del tema ha dejado claro que es un tema personal y no tendría porqué anunciar nada de ser el caso.

La revista publicó en abril del 2022 que Bisogno presuntamente le pidió matrimonio al joven luego de un par de años juntos, sin embargo, para noviembre reportaron que habían terminado. No solo por la diferencia de edades, pues Bisogno tiene 49 años y el joven 26, sino porque presuntamente el conductor de Ventaneando no quería hacer público su noviazgo. Y ahora, TVNotas publicó que "una persona cercana a la expareja" les informó que Bisogno le ha suplicado volver, pero el joven no quiere.

Sí, aseguran que al presentador "no le importó que Castillo lo trató mal y que en varias ocasiones llegó a portarse de forma grosera con él", pues intentó volver, pero él ya no habría querido, lo que habría desencadenado una serie de indirectas en redes. Además, mencionaron que Daniel supuestamente teme que su expareja publique fotos íntimas que ambos tenían juntos. La supuesta fuente señaló que Bisogno la estaría "pasando muy mal", mientras que el joven abogado estaría rehaciendo su vida.

Tras mencionar que presuntamente cuando estaban juntos, peleaban mucho, mencionó que Daniel no publicaba de su supuesto noviazgo para que la prensa no los molestara y "para no tener problemas con su expareja, Cristina". Y añadió: "ella se molestaba, aunque con el paso del tiempo aceptó el noviazgo de Daniel y Jesús, y decidieron llevar la fiesta en paz". Además, reportaron que el conductor presuntamente mantuvo por mucho tiempo al joven.

"Daniel lo mantenía, le daba para sus gastos personales, lo llevaba de viaje a los lugares que quería, le ayudó económicamente a su familia y le pagó un diplomado para que pudiera seguir estudiando y ser un abogado bien preparado", mencionaron, sin embargo, resaltaron que aún así él no quiere regresar y por eso Bisogno temería que filtre fotos juntos: "Daniel tiene miedo de que en un arranque, Jesús publique las fotos privadas que tienen juntos".

Tras estos supuestos reportes, los cuales no han sido confirmados, fue el propio conductor del Ajusco quien se pronunció al respecto y lanzó tremenda amenaza a la revista a través de su cuenta de Twitter. "Si la gente cree que puede seguir publicando mentiras y más mentiras, tratando de denostar a alguien, muy pronto se darán cuenta de que no es posible ni una más. Todo el poder de la ley para estas ratas. Grandes sorpresas legales en proceso. Ni una más", publicó.

Posteriormente, agregó otro mensaje mediante un segundo tuit, afirmando que no se quedará con los brazos cruzados. Aunque no se refirió concretamente a este reportaje, dejó entrever que todo sería falso y tomará acciones legales: "NI SE IMAGINAN EL TREMENDO PROBLEMA LEGAL EN EL QUE ESTÁN METIDOS, EL MEDIO Y QUIEN RESULTE RESPONSABLE. NO MÁS MENTIRAS POR TRES PESOS. Ni UNA MÁS. VERÁN", compartió.

