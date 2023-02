Subió 23 kilos: Tras 4 años retirada de novelas, querida actriz se queda sin protagónico en Televisa

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien durante 4 años se mantuvo retirada de las telenovelas y que además subió 23 kilos en el pasado, dejó sin palabras a los televidentes debido a que confesó que perdió un importante protagónico en Televisa. Se trata de la querida Ariadne Díaz, quien el pasado 2022 por fin se reintegró al mundo del espectáculo protagonizando el melodrama Vencer la Ausencia.

La intérprete originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, decidió retirarse de la actuación en 2018 luego de culminar las grabaciones de la novela Tenías que ser tú, pues quería enfocarse en la familia que formó al lado del también actor Marcus Ornellas. Durante el embarazo de su único hijo Diego la famosa subió 23 kilos, los cuales luego pudo bajar al poco tiempo tras someterse a un plan alimenticio y hacer ejercicio.

Ariadne realizó su debut en la empresa de San Ángel en el 2007 actuando en el melodrama Muchachitas como tú y luego se unió a otras exitosas producciones como Al diablo con los guapos, La Malquerida y La doble vida de Estela Carrillo pero sin duda alguna su mayor reto actoral fue protagonizar la novela Llena de amor (2010-2011), donde tuvo una enorme transformación ya que tuvo que usar una botarga que la hizo subir más de 40 kilos.

Recientemente la actriz de 37 años hizo fuertes declaraciones sobre su paso por el Canal de Las Estrellas, que fueron retomadas en las redes sociales del programa Hoy, y es que confesó que en el pasado perdió un importante papel estelar porque se lo ganó Maite Perroni. ¿De qué proyecto se trató? De Antes muerta que Lichita donde la exintegrante de RBD compartió protagónico con el actor Arath de la Torre.

Yo tenía ganas de trabajar porque estaba yo pasando ahí como una situación complicada en mi vida... Estaba viviendo como un momento así un poco complicado, entonces dije 'ay no, me iría séper bien quedarme en esto…'", contó en el live con sus seguidores.

Asimismo, Díaz detalló la razón por la que Rosy Ocampo, con quien ha trabajado en varias ocasiones, prefirió contratar a Maite: "Me acuerdo que Rosy me dijo en ese momento 'es que el focus group arrojó que querían que fuera una mujer como más dulce y a ti te perciben como una mujer fuerte'. Y yo para mis adentros pensé 'híjole, yo siento que soy bastante dulce", dijo entre risas. Y aunque sí le dolió quedar fuera de la novela, también comentó que le puso feliz que la percibieran como una mujer fuerte.

Me vino perfectamente que más bien su apreciación de mí fuera la de una mujer fuerte porque los mejores proyectos que he tenido en mi carrera me los ha dado ella y justamente han tenido que ver con la fortaleza y con la valentía y con la garra y con el empoderamiento".