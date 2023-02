Subió 33 kilos: Tras depresión y duro divorcio, villana de Televisa vuelve irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien tiene 25 años de experiencia en Televisa y que cayó en una profunda depresión luego de su divorcio, apareció en el programa Hoy luciendo irreconocible debido a su cambio físico tras subir 33 kilos. Se trata de la reconocida Eugenia Cauduro, quien hizo su debut en la empresa de San Ángel desde 1997 cuando actuó en Alguna vez tendremos alas.

La actriz mexicana se convirtió en una de las antagonistas más recordadas del Canal de Las Estrellas por su participación en novelas como Una luz en el camino, Nunca te olvidaré y El amor no tiene precio. Hace unos años la intérprete nacida en la CDMX confesó que vivió hundida en depresión por varios meses a causa de su doloroso divorcio de Enrique Morán, padre de sus dos hijos, con quien creía iba a envejecer.

Antes y después de Eugenia Cauduro

Debido a su difícil situación personal, Eugenia se descuidó totalmente al grado de que subió más de 33 kilos, lo cual le provocó un drástico cambio físico y según la opinión de sus fans, la actriz estaba irreconocible. Hace algunas horas en el programa Hoy compartieron unas recientes declaraciones que hizo la actriz sobre su transformación por el aumento de peso, donde reconoció que ella nunca se avergonzó de su cuerpo.

Cuando engordé 33 kilos yo salía a la calle y a Televisa y grabé con la cabeza en alto. Nunca me avergoncé", dijo en entrevista con el canal de YouTube La Meno.

Cauduro, quien ya no cuenta con contrato de exclusividad en Televisa pues ya debutó en TV Azteca dando entrevistas a Venga la Alegría, aseguró que siempre fue positiva con la forma en la que lucía físicamente y por ello nunca nadie la transgredió: "Yo creo que te tratan como te ven. Como yo nunca me falté al respeto, nunca me sentí chiquita ni nunca me sentí avergonzada, la gente me trató con el mismo respeto y seguí teniendo trabajo. Nunca dejé de tener trabajo".

La también actriz de novelas como Nunca te olvidaré, Niña amada mía, Abismo de pasión y más recientemente Quererlo todo dijo que solamente siente mucha gratitud por su cuerpo pues ella continuó haciendo su vida normal y el trabajo nunca le faltó. Cabe resaltar que hace unos meses Eugenia nuevamente sorprendió a sus fans presumiendo que ya llevaba 18 kilos abajo tras optar por mejores hábitos alimenticios y se dejó ver luciendo más fabulosa que nunca.

Eugenia bajó 18 kilos

Fuente: Tribuna