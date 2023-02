Tras 20 años en TV Azteca y divorcio por infidelidad, conductora se confiesa y Chapoy la 'hunde'

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien tiene 20 años en las filas de TV Azteca y que durante la pandemia se enfrentó a un duro divorcio por infidelidad, sorprendió al público haciendo una fuerte revelación desde el foro de Ventaneando y Pati Chapoy la exhibió frente a todos. Se trata de la querida Linet Puente, quien acaba de confesar de una vez por todas si tiene un amorío con su compadre, Mauricio Mancera.

La especialista en espectáculos lleva al menos dos décadas trabajando para la televisora del Ajusco y alrededor de 9 años en la emisión que también conducen Pedrito Sola y Daniel Bisogno. Como se recordará, en diciembre del 2020 fue cuando Linet anunció la separación del padre de su hijo Noah, Luis Carlos Galán, en medio de rumores de una infidelidad. Aunque él lo negó varias meses, la prensa asegura que tuvo de amante a una compañera de trabajo mientras seguía casado.

Luego de esto, la presentadora de 40 años se volvió muy cercana a Mau, quien es padrino de su pequeño, y se especuló mucho que sostenían un noviazgo. En un reciente video publicado en el Canal de YouTube de 'La Chapoy', Puente confesó de una vez por todas que entre ella y el afamado exconductor del matutino Venga la Alegría simplemente hay una conexión de amigos y un amor de hermanos.

No, por más que nos quieren juntar y que si andamos o no andamos, no", expresó.

Linet explicó que ella ha tenido algo más que una amistad con personas a las que les abre el corazón, y sobre todo llora al hablar de sus problemas pues afirma que "se confunden los sentimientos". En ese momento Pati le preguntó a su colaboradora si alguna vez Mancera fue su paño de lágrimas y esta respondió que sí. Tras escuchar estas palabras, la veterana periodista dijo que es muy probable que este par se vuelva pareja en el futuro.

Luego Daniel le preguntó a la conductora de 40 años si ella y Mau no habían tenido algún 'faje' o intimidad, pero esta continuó afirmando que solo son amigos: "No, nuncamente". Luego Puente explicó que si alguna vez ella y su compadre habrían querido tener algo más ya habría sucedido: "La verdad es que creo que él y yo, ya atravesamos la barrera del si en alguna vez pudo haber pasado algo. Ya, ya quedó muy atrás".

La verdad no se me antoja, lo quiero como amigo. No me gustaría", finalizó.