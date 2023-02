Tras 7 años al aire, conductora renuncia a 'VLA' y cuenta que recibió amenazas por irse de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien comenzó su carrera en TV Azteca hace 7 años, anunció hace varias horas que decidió renunciar al programa Venga la Alegría: Fin de Semana y que comenzó una batalla legal contra la televisora debido a que no respetaron sus derechos laborales. Se trata de la joven Alana Literas, quien se dio a conocer en el año 2016 participando en el reality MasterChef Junior.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, ganó el primer lugar del concurso en medio de rumores de preferencia de la producción pues en ese momento se manejaba la versión de que era sobrina de la conductora del proyecto Anette Michel, quien al igual que ella lo desmintió. Por otro lado durante la pandemia Alana se estrenó como co-conductora digital de MasterChef Celebrity y en 2021 finalmente llegó al matutino de los fines de semana.

Sin embargo, la conductora de apenas 18 años tiene desde el 14 de enero que no aparece a cuadro en el Canal Azteca Uno y hace varias horas expuso los motivos a través de un live de Instagram. Literas explicó que ya no forma parte del elenco de VLA: Fin de semana aclarando que ella misma decidió renunciar, no obstante, los altos mandos del Ajusco no le dieron respuesta nunca y siempre la evadieron para pactar su salida.

Fuente: Instagram @alanalliterass

Ya no voy a estar trabajando con TV Azteca, ya no voy a salir en VLA, es una situación que me pone supertriste, porque yo consideraba a Azteca mi casa", explicó.

La preciosa tapatía comentó que aunque siempre tendrá agradecimiento con esta empresa, pues aquí creció y se desarrolló, considera una falta a sus derechos que no le hayan permitido renunciar como ella hubiera querido: "Desde la fecha de 14 de enero, ya no estoy trabajando en Azteca, ya no estoy trabajando en VLA, dejé de prestar mis servicios ese fin de semana como muchos lo notaron yo notifiqué a TV Azteca con anticipación", reiteró.

Alana asegura que ella trató de abandonar las filas de Televisión Azteca de la mejor forma, pero no lo consiguió: "Tengo propuestas nuevas de trabajo, la vida se trata de crecimiento, notifiqué a Azteca que quería tomar esas oportunidades, pero no respondían mis mensajes". Incluso dijo que su caso ahora está en manos de un colectivo de abogados debido a que incluso la trataron de intimidar y hasta la amenazaron por presentar su renuncia.

Empecé a recibir amenazas, evasivas, me trataron de intimidar. Incluso desde noviembre estoy pidiendo una copia de mi contrato, al cual tengo derecho y hasta la fecha no lo tengo", dijo y aseguró que no es la única conductora que atraviesa por este mismo problema.

Fuente: Tribuna e Instagram @alanalliterass