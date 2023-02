"Yo no miento": Ana María Alvarado destroza a Maxine Woodside y afirma que ella sí la despidió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Ana María Alvarado no ha dejado de causar revuelo en las redes sociales durante las últimas horas debido a que confirmó públicamente que Maxine Woodside la había despedido del programa Todo para la mujer. Luego de que la experimentada periodista saliera a desmentirla, 'Anita' ahora se defiende y asegura que su exjefa sí le dio las gracias y la dejó fuera de la emisión radiofónica.

Fue durante la tarde de ayer martes que la expresentadora del matutino Venga la Alegría anunció que Woodside finalmente decidió prescindir de sus servicios luego de 32 años y de haberla relegado a solo una participación a la semana en Todo para la mujer. Sin embargo, horas más tarde la propia 'Reina de la Radio' salió ha decir que 'Anita la más bonita' continuaría trabajando con ella como todas estas décadas:

Es completamente falso, yo no la corrí del programa, nadie corrió a Anita del programa, Anita sigue teniendo su lugar en Todo para la mujer y ahí la esperamos el próximo martes", expresó en un video publicado en redes.

Como era de esperarse, horas más tarde Alvarado compartió un nuevo video en su canal de YouTube titulado Yo no he mentido y aquí aclaró que Maxine sí la despidió y contó cuáles fueron sus palabras textuales: "Este es el final, qué triste terminarlo así", habría dicho tajante la veterana conductora. En el en vivo con los conductores de Chisme No Like, la presentadora confesó que no entiende porqué su exjefa sale a desmentirla una y otra vez.

Ella acostumbra a que cuando yo digo algo ella lo desmiente; la vez pasada (cuando revelé que solo iría una vez al programa) salió a desmentirme. No sé cuál es el objetivo, porque sé que así fue", explicó consternada.

La actual conductora del programa Sale el Sol en Imagen TV declaró que no entiende qué pasó con todo el cariño y respeto que había construido en estos 32 años colaborando juntas, pues asegura que Woodside lleva varias semanas haciéndole el feo y que incluso hizo un grupo de WhatsApp con el elenco de Todo para la mujer, donde no la incluyeron, por lo cual le queda claro que ya no quieren tenerla trabajando ahí:

Y sobre la razón de su inesperado despido, Ana asegura que podrían ser celos laborales ya que el público se ha puesto de su lado desde que fue relegada: "Yo no tengo por qué mentir, yo he revelado todo como ha ido sucediendo y si ustedes leen los comentarios en redes sociales, la mayoría de la gente me apoya". La experiodista de TV Azteca también contó que hasta el momento no ha buscado abogados pues quiere llegar a un arreglo y dijo que solo pide una liquidación justa.

