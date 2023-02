Actor defiende a Yuridia y se le va con todo a 'Ventaneando': "Lastiman con su veneno"

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- En días recientes, la polémica cayó sobre el programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, después de que la afamada cantante, Yuridia, señalara al show encabezado por Pati Chapoy, por formar parte de la "etapa más oscura de su vida" e incluso mencionó que llegó a pensar en quitarse la vida, derivado de la serie de criticas que, frecuentemente, habría recibido por parte de dicho programa.

Como algunos sabrán, el pasado martes, 7 de febrero, los conductores del vespertino expusieron, uno a uno, su punto de vista y dejaron en claro que, la culpable de toda esta situación, habría sido ella por no saber tolerar el peso de la fama. Incluso el mismo Pedro Sola hizo hincapié en que Yuridia se habría imaginado cosas: "Yo no sé si ella se imagina cosas o está mintiendo. Una de las mejores voces de México es la de Yuridia, pero sí, también sabemos que ella tiene muchos conflictos personales y creemos que todo va encaminado hacia que no le gusta su carrera".

Tras esta situación, la cantante de éxitos como Qué agonía o Amigos no por favor publicó una serie de historias en su cuenta de oficial de Instagram, donde destapó que la producción de Ventaneando la había bloqueado de Twitter, táctica que ya han realizado con otros famosos cada vez que tienen conflictos con ellos y sus fans han llegado a mostrar su desprecio hacía el programa. La celebridad también anexó un comunicado en donde resaltó que el show no pedirá disculpas por sus errores pasados.

Pedir una disculpa es aceptar un error. Cosa que esa empresa no va a hacer porque se tienen que evitar demandas, no olvidemos que de esas ya tienen muchas

Yuridia exhibe que 'Ventaneando' la bloqueó de sus redes sociales

Como se mencionó anteriormente, Ventaneando ha sido señalado en ocasiones anteriores por no tener empatía hacía los casos de las estrellas de las que han llegado a hablar, tal fue el caso del cantante y actor Mauricio Martínez, quien hace casi 1 año destapó que había sido víctima de abuso por parte del productor musical y representante, Toño Berumen, momento en el que Pati Chapoy lo habría revictimizado y tachado de "mentiroso", así como de "basura" e "impresentable".

Debido a que Yuridia y Mauricio pasaron por la misma situación con el elenco de Ventaneando, no es de sorprenderse que el histrión, quien actualmente radica en Nueva York, emitiera su completo apoyo a la originaria de Hermosillo, Sonora, hecho que llevó a cabo a través de un comunicado en Twitter: "Es verdaderamente lamentable leer que cierto programa de chismes de mi país y quienes participan en él de plano no han entendido nada y siguen lastimando a personas con su veneno, metiéndose con el físico de artistas, solapando criminales, re-victimizando a víctimas y un largo etcétera".

Mauricio Martínez emite su apoyo a Yuridia

Mauricio Martínez continuó su comunicando señalando que, para Pati Chapoy y compañía, es "fácil" sentarse en un sillón y hablar de la vida de los demás, por lo que instó a la gente a dejar de prestarle atención al show de TV Azteca: "Lo más fácil del mundo es sentarse en un sillón durante décadas y hablar de las vidas y carreras de alguien más. Lo más difícil es hacerse de un nombre y demostrarse que estás hecho de una sola pieza. Ojalá un día entendamos que a quienes no se les debe dar más atención ni alimentar la basura que producen, es a ellos".

Finalmente, Mauricio declaró su completo "apoyo y solidaridad" para Yuridia, a quien enalteció por el gran talento que ella posee: "Tu talento habla por si solo... y todo cae tarde o temprano por su propio peso. Nunca dejes de alzar la voz. Eres ejemplo para muchísimas personas. Un abrazo muy fuerte y solidaridad desde acá". Cabe señalar que varios de sus fans estuvieron de acuerdo con la postura del antagonista de el melodrama Atrévete a soñar.

Comunicado de Mauricio Martínez

Créditos: Twitter @martinezmau

Fuentes: Tribuna