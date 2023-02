"Es una vil mentira": Pablo Montero llega a 'Hoy' y niega ser buscado por abuso de joven en Chiapas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una semana protagonizando los titulares de noticias por la acusación de abuso sexual que hay en su contra, la mañana de este viernes 10 de febrero el cantante Pablo Montero por fin dio la cara y se defendió de los señalamientos en su contra. El originario de Torreón, Coahuila, dio una entrevista exclusiva al programa Hoy en la que negó tajantemente haber cometido el mencionado delito.

A través de una llamada telefónica, el galán de melodramas como Abrázame muy fuerte, Duelo de pasiones y Fuego en la sangre explicó que él se enteró de esta situación justo después de llegar de un viaje con sus hijas, lo cual lo sorprendió mucho: "La verdad me molestó muchísimo lo que puso la revista, eso es falso, la misma Fiscalía emitió un comunicado para desmentir esta publicación y recalcar que era una mentira".

Fuente: Instagram @pablomoficial

Luego Pablo explicó que él nunca acudió a cantar a Tapachula, Chiapas, como se había estado especulando, pues se dijo que cometió el abuso luego de terminar su show e invitar a una de sus fans a pasar el rato con él. Confesó que en realidad él visitó ese lugar para una reunión y dijo que fue en un restaurante donde se topó a la presunta víctima: "Absolutamente no la conozco, la verdad te mentiría si te digo que conozco a la persona".

Donde yo me encontraba me pidieron fotos varias personas y una de las personas que me pidieron fotos era ella", declaró.

Asimismo, Montero comentó que a él siempre le gusta dar la cara por sus polémicas y detalló que está pensando en acudir voluntariamente ante las autoridades chiapanecas porque está seguro de que es inocente: "Hay una carpeta de investigación es lo único que hay, no se ha citado, no me han notificado; de hecho le he comentado a mi abogado yo quisiera ir por mi propia voluntad, presentarme y ver que está pasando porque lo que sale en el encabezado es una vil mentira".

También aclaró que él no ha dado ni un solo peso a su presunta víctima: "Supuestamente yo había llegado a un arreglo con la mujer que me esta acusando y eso es totalmente falso a raíz de ese encabezado que es muy fuerte, que me buscaban, puras tonterías, lo que dice son puras mentiras". Y además Pablo también reaccionó respecto a la fotografía donde aparece detenido por autoridades de Quintana Roo y aseguró que este hecho sucedió hace tiempo, pero lo sacaron a la luz ahora para perjudicarlo más.

Ahorita van a empezar a sacar noticias que pasaron antes... se quieren acordar de eso para sacar notas, pero yo me quiero concentrar en esto (en la supuesta denuncia por abuso)".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy