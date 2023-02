Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, viernes 10 de febrero: Predicciones del fin de semana según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de semana está por comenzar, y si no sabes cómo gozarlo, Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada por los famosos en México y el Mundo, te comparte las predicciones de estos días. En los horóscopos de hoy, viernes 10 de febrero del 2023, encontrarás la fortuna de tu signo zodiacal en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Aquí toda la información!

Aries

La gente nacida en el signo de Aries tendrá días con actividades sociales muy estimulantes; principalmente con amigos. Se recomienda que coman bien, para evitar dolores de cabeza y otros malestares.

Tauro

Se viene un fin de semana muy tranquilo para ti, querido Tauro, entonces lo mejor será que estos días convivas contigo mismo, que hables de qué te gusta y cómo puedes mejorar en tu entorno. Ojo con los cambios en el aspecto laboral.

Géminis

Estarás muy cansado por una pelea familiar que no te involucra del todo, querido Géminis. Date tiempo a solas para agarrar energías nuevas este fin de semana y el próximo lunes ir con todo.

Cáncer

Vienen vacaciones en camino, y serán muy buenas para ti, Cáncer, ya que andas agotado. En temas de amor, hazle caso a tu corazón, él sabe cuál es el lugar seguro del que no debes salir.

Leo

Si andas buscando un nuevo empleo, el Universo te apoya para que lo encuentres en esta temporada. Aprovecha estos días de descanso para ver vacantes y el lunes empezar a enviar CV.

Virgo

No busques más, el amor que tanto deseas está justo frente a ti, querido Virgo. En temas de dinero, vienen crisis porque no sabes administrarte; ojo en ese aspecto.

Libra

No niegues tus sentimientos; si estás triste, es así y no tiene nada de malo. No descuides tu cuerpo, vas bien en tus metas sobre bajar de peso y quererte más. Cuida el cómo te hablas en el espejo.

Escorpio

Es posible que tengas un poco de flojera este día, pero eso no debe impedirte trabajar en tus sueños. Un paso a la vez. Date tiempo para descansar, pero recuerda volver al camino.

Sagitario

Dios no escucha a quien no habla, así que si buscas un ascenso en tu trabajo, es clave que se lo plantees a tu jefe inmediato. No seas traicionero, haz las cosas de forma correcta.

Capricornio

Tienes suerte en los juegos de azar, así que si tienes planeadas apuestas para este fin de semana, sigue tu intuición. No hay dolor eterno; no te aferres a esa persona que no te corresponde.

Acuario

Puede que tengas problemas digestivos este viernes, esto a causa de los excesos de grasas. Ve al médico si sientes que el malestar persiste y trata de cuidar más ese aspecto.

Piscis

Piscis, estás perdiendo tiempo en perseguir lujos que, de momento, no pueden ser tuyos. Eso daña tus finanzas y tu energía. Mejor enfócate en tu presente y cómo sacar provecho.

Fuente: Tribuna