A 7 meses de su boda, esposo de Britney Spears habla del verdadero estado de la cantante

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de haber mantenido una mediática lucha por su libertad legal, la afamada cantante, Britney Spears contrajo nupcias con su novio, Sam Asghari. Sin embargo, parece ser que la unión de ambas celebridades no agradó del todo a los fans de la cantante de éxitos como Toxic, ya que, desde entonces, un sector de sus fans más radicales han sobre analizado cada una de las publicaciones de ambos integrantes de la pareja, al grado en el que han señalado abiertamente al actor de la serie, Family Business, de controlar cada paso que da la rubia.

Un ejemplo de ello, se pudo ver a inicios de este año, cuando los fans de Britney llamaron en repetidas ocasiones a la policía para que acudieran a su mansión, ¿la razón? Spears había dado de baja su cuenta de Instagram, precisamente por la presión constante que recibía por estos seguidores. Es bajo este contexto que Asghari había planeado realizar una intervención para la cantante de I Wanna Go, por temor a que toda esta situación la llegase a afectar, así como también se dice que había tenido algunas complicaciones con sus medicamentos.

Fans de Britney Spears no confían en Sam Asghari

Recién el día de ayer, el medio Page Six informó que, una fuente, cercana a la famosa reveló que dicha intervención nunca se llevó a cabo, puesto consideraron que esto era algo necesario, ya que, al final de cuentas Britney se encuentra estable: "Desafortunadamente, hay mucha histeria en los medios en este momento, pero Britney está bien, y gran parte de esto ha sido exagerado y distorsionado".

Por otro lado, el mismo día de ayer, Asghari dio algunas declaraciones en exclusiva para el medio Access Hollywood, donde resaltó que su esposa se encuentra bien y que es ella y solo ella la dueña de sus decisiones: "Mi esposa tiene el control total de su vida y continuará tomando todas las decisiones que involucren su cuidado sin importar las circunstancias. La especulación sobre su salud es inapropiada y debe terminar de inmediato".

Sam Asghari revela que Britney Spears controla todas sus decisiones

Cabe señalar que el actor de 28 años no es el único que se ha encargado de resaltar que Spears se encuentra lo más estable que puede, ya que ha sido la propia Britney, quien en repetidas ocasiones se ha encargado de aclararle a sus fans que no hay ninguna conspiración detrás de ella y que se encuentra sana y salva: "Me enferma el estómago que incluso sea legal que la gente invente historias de que casi muero (...) estoy haciendo lo mejor que puedo".

