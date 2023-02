Salió del clóset: Tras años soltero, filtran romántica FOTO de David Zepeda ¿con actor de Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas David Zepeda, quien empezó su carrera en TV Azteca y luego se convirtió en uno de los actores más codiciados de la pantalla chica mexicana, aparece en unas fotografías muy romántico con otro colega. Luego de que se rumorara sobre su orientación sexual, pues varios afirman que sería gay, Zepeda ha salido del clóset como "heterosexual", negando que le gusten los hombres.

Y ahora, lo exhiben en unas fotografías con nada más y nada menos que Dulce María. ¿Tienen romance? No, pues la también cantante de RBD está casada. Por el contrario, ambos son simplemente colegas pues protagonizan el melodrama Pienso en ti, producido por Carlos Bardasano y que llegará el próximo 13 de marzo a las 20:30 horas por Las Estrellas. Y es que en redes del canal de Las Estrellas publicaron imágenes de los dos posters, donde ambos actores lucen muy enamorados.

"Pienso en ti... 13 de marzo 8:30 pm por las Estrellas @Bardasano Un proyecto hermoso que venimos preparando con todo el amor! Lleno de historias llenas de emociones, realidad y música!", escribió Dulce junto a las románticas imágenes. "Una historia de amor, música y pasión", agregó Zepeda. Pienso en ti narra la historia de 'Emilia' (Dulce María), una joven que, pese a que su madre no lo permite, se enfrenta a todo para perseguir su sueño de triunfar en el mundo de la música.

Instagram @dulcemaria

Cuando 'Emilia' conoce a 'Ángel' (David Zepeda), su ídolo y el de multitudes, encuentra la fuerza para seguir ese sueño, sin imaginarse que sería ella, con su voz, quien le devolvería a él la ilusión. Como se recordará, el protagonista de melodramas como Abismo de pasión, Por amar sin ley, Vencer el desamor, Mi fortuna es amarte y Vencer la ausencia ha desatado rumores de que sería gay desde hace años.

Tras el duro escándalo que enfrentó en el 2020 luego de que el estilista Daniel Urquiza se quitara la vida, pues aseguraron que eran pareja, él mismo fue quien reaccionó a los rumores sobre su orientación sexual, afirmando que le gustaban las mujeres. "No me pudieron levantar un falso más tajante. Amo a las mujeres. Y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema, y no tiene nada de malo. Pero no, nada que ver", dijo entonces, aclarando que no es gay ni bisexual, pero lleva ya varios años soltero.

Fuente: Tribuna